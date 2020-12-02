نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحداد يصل القاهرة للانضمام لتدريبات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة اليوم وذلك للانتظام مع الفريق استعدادا للموسم الجديد .

وكان في استقبال اللاعب باسم حلوة القائم بأعمال مدير العلاقات العامة بالنادي .

ويعود أحداد للفريق بعد نهاية فترة إعارته للرجاء المغربي والتي شهدت مستوى طيب من اللاعب دفع الجهاز الفني للفريق للاستقرار على عودته للزمالك من جديد .

وكان الزمالك قد خسر أمس الثلاثاء أمام طلائع الجيش 3-1، ليودع كأس مصر من الدور نصف النهائي للبطولة.