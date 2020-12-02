الرياضة

فوز الرائد و القرية والمدينة بدوري المراكز بالسويس

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل، مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الاولى من منافسات دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس من موسم 2021/2020.

وشهدت تلك الجولة مفاجأة بفوز مركز شباب الرائد الحصان الاسود هذا الموسم بعد تحقيق الفوز على مركز شباب المثلث المرشح للصعود للأدوار النهائية بنتيجة 3 / 2، في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب مركز شباب السلام، وفي نفس التوقيت حقق مركز شباب القريه المجتهد فوزا سهلا على نظيرة مركز شباب الشلوفة الضعيف بنتيجة 2 / 0، في المباراة التى اقيمت على ملعب مركز شباب المثلث، كما عاد مركز المدينة للتألق بفوز غالي على نظيرة مركز شباب الحرية المشارك لأول مره بنتيجة 2 / 1، في المباراة التى اقيمت على ملعب شباب المدينة بالاربعين.

وبهذه النتائج اصبح ترتيب الفرق كالاتي:

1- الرائد 10 نقاط
2- القريه 10 نقاط
3- المدينة 9 نقاط
4- المثلث 3 نقاط
5- الحرية 3 نقاط
6- الشلوفة بدون نقاط

الجدير بالذكر، تقام غدا الخميس مواجهات الاسبوع الرابع بالمجموعة الثانية، بين مركز شباب السلام الاول برصيد 9 نقاط أمام نظيرة مركز شباب كبريت المفارق صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وعلى ملعب شباب المدينة يجمع بين مركز شباب الجبلايات و مركز شباب عرب المعمل اصحاب المركز الأخير بدون نقاط، كما يخرج مركز شباب سليم الحى الوصيف برصيد 6 نقاط باى تلك الاسبوع.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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