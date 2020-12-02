الجماهير بعد خروج الزمالك والاتحاد: مباراة الأهلي وطلائع الجيش ستكون قوية "فيديو"

في أمسية كروية حافلة بالمفاجأت، تأهل بالأمس النادي الاهلي على الاتحاد السكندري لنهائي كأس مصر بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بعد التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، وذلك بعد ساعات من هزيمة غير متوقعة لغريمه التقليدي نادي الزمالك من طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، ويعد هذا أول لقاء لطلائع الجيش في نهائي كاس مصر.

وبذلك فنحن على موعد مع نهائي مشوق لكأس مصر، يجمع الفريقين المتأهلين النادي الأهلي وطلائع الجيش، والمقرر موعده يوم السبت المقبل 5 ديسمبر، على أرضية استاد القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساء.

عدسة "دوت الخليج" تجولت في شوارع العاصمة، لترصد آراء الجمهور حول مباريات الأمس، وما هو أفضل هدف سُجل، وتوقعاتهم حول النهائي، وسبب هزيمة نادي الزمالك غير المتوقعة للكثيرين.

في البداية، ذكر ثروت عبد الخالق، أن مباريات نصف نهائي كأس مصر، كانت على مستوى غير مقبول، فتفوق الطلائع والاتحاد على قطبين مصر، فعلى الرغم من فوز الأهلي إلا أن المباراة كانت موتره ومقلقه لكل جماهير النادي الأهلي، وكالعادة الأهلي يفوز في الدقائق النهائية من المباراة، ويتوقع نهائي قوي من الطلائع أمام الأهلي.

وأضاف محمد علي أن فريق طلائع الجيش تفوق على نفسه، وحقق مباراة فوق الممتاز على نادي كبير مثل نادي الزمالك، وأضاف أن من الممكن أن يكون كل ما يمر به الزمالك في الآونة الأخيرة سببا في الهزيمة، وأفضل هدف من وجهة نظر ضمن المباريات هو هدف شيكابالا، فعلى الرغم من كل الأزمات التي يواجهها يرد علي كل منتقديه بالأداء المتميز.

وعلق إبراهيم منصور: أن الڤار هو اسوأ ما دخل على كرة القدم المصرية، فيرى أن الزمالك تعرض لظلم كبير بسبب الحكام، ويتوقع أن تكون مباراة النهائي قوية جدًا بين الأهلي والطلائع، فحقق نادي طلائع الجيش أداء مبهرا ووصل لنهائي كأس مصر في سابقة هي الأولى من نوعها، ويتوقع أن يحقق الأهلي الفوز.

وتابع نور ممدوح: أن موسيماني هو منقذ الأهلي، استطاع التغلب على غيابات النادي المفاجأة سواء بسبب إصابات كورونا، أو رحيل أبرز لاعبين النادي مثل أحمد فتحي ورمضان صبحي، ويرى أن أفصل اهداف المبارايات هو هدف مجدي قفشة للنادي الأهلي، وهدف شيكابالا لنادي الزمالك، ويتوقع فوز الأهلي في النهائي.

وأوضح لنا محمد عادل، أن المباراة النهائي ستكون من أقوى المباريات، فلا ينبغي أن يستهان الأهلي بفريق طلائع الجيش، فالفريق يملك خطة وتكنيك ويلعب بحماس على الفوز بالبطولة، وذكر أن الأهم من الأداء هو وجود محكمين على قدر كبير من الحيادية والدقة في هذه المباراة.مفاجأت في نصف نهائي كأس مصر.. وتوقعات الجماهير للفينال .. فيديو

في أمسية كروية حافلة بالمفاجأت، تأهل بالأمس النادي الاهلي على الاتحاد السكندري لنهائي كأس مصر بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بعد التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وذلك بعد ساعات من هزيمة غير متوقعة لغريمه التقليدي نادي الزمالك من طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، ويعد هذا أول لقاء لطلائع الجيش في نهائي كاس مصر.

وبذلك فنحن على موعد مع نهائي مشوق لكأس مصر، يجمع الفريقين المتأهلين النادي الأهلي وطلائع الجيش، والمقرر موعده أن يكون يوم السبت المقبل 5 ديسمبر، على أرضية استاد القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وقد تجولت عدسة دوت الخليج في شوارع العاصمة، لترصد آراء الجمهور حول مباريات الأمس، وما هو أفضل هدف سُجل، وتوقعاتهم حول النهائي، وسبب هزيمة نادي الزمالك الغير متوقعة للكثير.

في البداية، ذكر لنا ثروت عبد الخالق أن مباريات نصف نهائي كأس مصر، كانت على مستوى غير مقبول، فتفوق الطلائع والاتحاد على قطبين مصر، فعلى الرغم من فوز الأهلي إلا أن المباراة كانت موتره ومقلقه لكل جماهير النادي الأهلي، وكالعادة الأهلي يفوز في الدقائق النهائية من المباراة، ويتوقع نهائي قوي من الطلائع أمام الأهلي.

وأضاف محمد علي: أن فريق طلائع الجيش تفوق على نفسه، وحقق مباراة فوق الممتاز على نادي كبير مثل نادي الزمالك، وأضاف أن من الممكن أن يكون كل ما يمر به الزمالك في الآونة الأخيرة سببا في الهزيمة، وأفضل هدف من وجهة نظر ضمن المباريات هو هدف شيكابالا، فعلى الرغم من كل الأزمات التي يواجهها يرد علي كل منتقديه بالاداء المتميز.

وعلق إبراهيم منصور: أن الڤار هو اسوء ما دخل على كرة القدم المصرية، فيرى أن الزمالك تعرض لظلم كبير بسبب الحكام، ويتوقع أن تكون مباراة النهائي قوية جدًا بين الأهلي والطلائع، فحقق نادي طلائع الجيش أداء مبهر ووصل لنهائي كأس مصر في سابقة هي الأولى من نوعها، ويتوقع أن يحقق الأهلي الفوز.

وتابع نور ممدوح: أن موسيماني هو منقذ الأهلي، استطاع التغلب على غيابات النادي المفاجأة سواء بسبب إصابات كورونا، أو رحيل أبرز لاعبين النادي مثل أحمد فتحي ورمضان صبحي، ويرى أن أفصل اهداف المبارايات هو هدف مجدي قفشة للنادي الأهلي، وهدف شيكابالا لنادي الزمالك، ويتوقع فوز الأهلي في النهائي.

وأوضح لنا محمد عادل، أن المباراة النهائي ستكون من أقوى المباريات، فلا ينبغي أن يستهان الأهلي بفريق طلائع الجيش، فالفريق يملك خطة وتكنيك ويلعب بحماس على الفوز بالبطولة، وذكر أن الأهم من الأداء هو وجود محكمين على قدر كبير من الحيادية والدقة في هذه المباراة.