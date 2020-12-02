إصابة سيرجيو روبيرتو لاعب برشلونة بـ كورونا

ونشر نادي برشلونة الإسباني بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أكد فيه بأن نتيجة المسحة التي خضع لها سيرجيو روبيرتو للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية، لتتأكد إصابته بالفيروس المتفشي.
وأشار نادي برشلونة في بيانه بأن اللاعب في صحة جيدة ويخضع للعزل المنزلي، وتم إخبار كل من خالطهم والسلطات الرياضية في البلاد.
يذكر أن سيرجيو روبيرتو تعرض للإصابة في عضلة الفخذ الأيمن في المباراة التي جمعت فريقه يوم 21 نوفمبر الماضي، بنظيره أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني.
ويخضع روبيرتو في الوقت الحالي للعلاج، ومن المتوقع أن يتغيب بسبب الإصابة لمدة تصل للشهرين.
يذكر أن نادي برشلونة يواجه اليوم نظيره فيرنكفاروسي المجري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر برشلونة مجموعته في بطولة دوري الأبطال برصيد 12 نقطة، متفوقًا على منافسه يوفنتوس الإيطالي الذي يتواجد بالمركز الثاني بـرصيد 9 نقاط.
ويسعى برشلونة لمواصلة تفوقه على الفريق المجري، بعد أن حقق الفوز عليه في المباراة الأولى في إسبانيا بنتيجة 5-1.
وشهدت قائمة برشلونة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي للفريق للمباراة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى استبعاد أيضًا كل من فيليب كوتينيو، وأندريه تير شتيجن، وصامويل أومتيتي.
وجاءت قائمة برشلونة المسافرة إلى المجر كالتالي..
دست - بوسكيتس - ألينيا - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ديمبلي - بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - ماتيوس - دي يونج - فيربو - إيناكي بينا - مينجويزا - كونراد - تيناس.
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