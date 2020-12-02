إصابة سيرجيو روبيرتو لاعب برشلونة بـ كورونا

أصيب سيرجيو روبيرتو، الظهير الأيمن لنادي برشلونة الإسباني، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ونشر نادي برشلونة الإسباني بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أكد فيه بأن نتيجة المسحة التي خضع لها سيرجيو روبيرتو للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية، لتتأكد إصابته بالفيروس المتفشي.

وأشار نادي برشلونة في بيانه بأن اللاعب في صحة جيدة ويخضع للعزل المنزلي، وتم إخبار كل من خالطهم والسلطات الرياضية في البلاد.

يذكر أن سيرجيو روبيرتو تعرض للإصابة في عضلة الفخذ الأيمن في المباراة التي جمعت فريقه يوم 21 نوفمبر الماضي، بنظيره أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

ويخضع روبيرتو في الوقت الحالي للعلاج، ومن المتوقع أن يتغيب بسبب الإصابة لمدة تصل للشهرين.

يذكر أن نادي برشلونة يواجه اليوم نظيره فيرنكفاروسي المجري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.