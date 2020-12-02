حميد أحداد يصل إلى القاهرة للانضمام لتدريبات الزمالك

وصل المغربي حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك إلى القاهرة عائدا من المغرب للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض يوم السبت المقبل استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قام بقيد اللاعب في القائمتين المحلية والأفريقية بعد انتهاء إعارته لنادي الرجاء المغربي، من أجل تدعيم خط الهجوم بعد رحيل الكونغولي كاسونجو.

فيما خضع محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية جديدة اليوم الأربعاء في ظل إصابته بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، من أجل الاطمئنان على حالته.

وينتظر اللاعب أن تظهر نتيجة المسحة مساء اليوم وفي حالة سلبية المسحة سيخضع الونش لفحوصات طبية قبل الانتظام في تدريبات الفريق الأبيض.

وكان اللاعب غاب عن الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي ونصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعد الونش من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق بجوار محمود علاء في خط الدفاع.