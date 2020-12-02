لجنة الكرة بالزمالك تجتمع بباتشيكو

تعقد لجنة الكرة بنادي الزمالك جلسة مع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم، تأتي هذه الجلسة من أجل حسم ملف الصفقات الجديدة التي يرغب النادي فى التعاقد معاها واللاعبين المنتظر رحيلهم عن النادي.
وتضم لجنة الكرة بالقلعة البيضاء كل من من أيمن يونس رئيسا و أشرف قاسم و عبدالحليم علي مدير الكرة.
ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريباته السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لأولى مباريات الفريق في الدوري الممتاز في نسخته الجديدة المقرر لها أمام فريق المقاولون العرب في الأسبوع الأول من المسابقة.
وصل المغربي حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك إلى القاهرة عائدا من المغرب للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض يوم السبت المقبل استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الزمالك قام بقيد اللاعب في القائمتين المحلية والأفريقية بعد انتهاء إعارته لنادي الرجاء المغربي، من أجل تدعيم خط الهجوم بعد رحيل الكونغولي كاسونجو.
فيما خضع محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية جديدة اليوم الأربعاء في ظل إصابته بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، من أجل الاطمئنان على حالته.
وينتظر اللاعب أن تظهر نتيجة المسحة مساء اليوم وفي حالة سلبية المسحة سيخضع الونش لفحوصات طبية قبل الانتظام في تدريبات الفريق الأبيض.
وكان اللاعب غاب عن الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي ونصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ويعد الونش من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق بجوار محمود علاء في خط الدفاع.
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