أول صفقة للجنة المؤقتة بنادي الزمالك.. تعرف عليها

أعلن مسؤولو نادي الزمالك رسميا عن التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن السابق لفريق الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم الجديد.

وكان الزمالك حصل على توقيع اللاعب من قبل وتواجد المثلوثي في القاهرة لفترة قبل أن يعلن مسؤولو القلعة البيضاء عن التعاقد مع اللاعب رسميا.

وكان الزمالك قام بقيد اللاعب في القائمتين المحلية والأفريقية بعد وصول البطاقة الدولية له من الاتحاد التونسي قبل غلق باب القيد الأفريقي.

وصل المغربي حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك إلى القاهرة عائدا من المغرب للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض يوم السبت المقبل استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قام بقيد اللاعب في القائمتين المحلية والأفريقية بعد انتهاء إعارته لنادي الرجاء المغربي، من أجل تدعيم خط الهجوم بعد رحيل الكونغولي كاسونجو.

فيما خضع محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية جديدة اليوم الأربعاء في ظل إصابته بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، من أجل الاطمئنان على حالته.

وينتظر اللاعب أن تظهر نتيجة المسحة مساء اليوم وفي حالة سلبية المسحة سيخضع الونش لفحوصات طبية قبل الانتظام في تدريبات الفريق الأبيض.

وكان اللاعب غاب عن الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي ونصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعد الونش من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق بجوار محمود علاء في خط الدفاع.