بشرى حجيج تتسلم الاتحاد الأفريقى للطائرة.. وتبرئ ذمة مجلس عمرو علوانى بالكامل.. صور

ابرأت لجنة التسليم والتسليم للاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة برئاسة المغربية بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الجديد ، ذمة مجلس إدارة الاتحاد السابق الذى يرأسه الدكتور عمرو علوانى ، وجميع العاملين فيه ، بعد أن تم تسليم كافة أوراق ومستندات وعهد الاتحاد بكل سهولة ويسر من قبل اللجنة التى شكلتها رئيسة الاتحاد والتى ضمت كل من بشرى حجيج ، والتشادى إدريس ديكونى النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقى ، والبوركينى كاسمير ساودجوا النائب الثانى لرئيس الاتحاد الأفريقى ، والنيجيرى هابو جميز أمين صندوق الاتحاد السابق وأمين صندوق اتحاد اللجان الأوليمبية الافريقية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للكرة الطائرة ، والغينى مورى كيتا النائب الأول لرئيس الاتحاد السابق ،وسايمون ستيفين الجنوب افريقى رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد ، وسكرتير اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي ، وهويدا مندى المدير التنفيذى للاتحاد ، ومحمد مصطفى المدير المالى ، ومحمد شرف المدير المالى لبشرى حجيج ، والمؤمن محمد المدير الإدارى ، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية الافريقية ، وعماد البنان سكرتير الاتحاد .

قالت هويدا مندى المدير التنفيذى للاتحاد ، أن اللجنة عقدت اجتماعا موسعا ، وطلبت تسليم جميع الأوراق والمستندات والعهد إلى مجلس الإدارة الجديد ، مشيرة إلى أن التسليم تم خلال وقت قصير جدا ، حيث تسلم الاتحاد ثمانية الالف كورة ، و10 كمبيوترات ، وملاعب ، وتشيرات ، و150 عربية التى تحمل الكور داخل الملاعب ، وجميع الملفات والمستندات الورقية ، بالإضافة إلى سيديهات مدمجة تحوى جميع هذه المستندات والعهد ، لافتة إلى أن الاتحاد الجديد استلم كل شئ وتم تحميلها على متن ست عربيات نقل كبير إلى أحد الأماكن بالمقطم .

أضافت هويدا مندى أن أعضاء اللجنة لم يبد أى منهم ملاحظة واحدة ، نظرا للتعاون الكامل والمثمر من الدكتور عمرو علوانى فى اجراءات التسليم والتسليم ، مشددة على أن الاتحاد يتبقى له الرصيد المالى فى أحد البنوك ، والذى لم يتم تسليمه إلا بعد أن تقوم بشرى حجيج بفتح حساب بنكى للاتحاد فى أحد البنوك المغربية مقر الاتحاد الجديد ، وإرسال رقم الحساب الجديد الى الوزارة الشباب والرياضة المصرية لاعتماده ، حتى يتثنى تحويل الرصيد البنكى إلى المغرب ، مؤكدة أن بشرى حجيج طلبت منها الاستمرار فى منصبها كمديرة للاتحاد ، إلا أنها رفضت ، ثم عادت وطلبت بشرى منها أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر أخرى لتدريب الكوادر الجديدة ، إلا أنها وافقت على الإستمرار لمدة شهر واحد فقط بدون اى مقابل مادى .