نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنا يفوز علي بترول اسيوط بهدف "دومنيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق نادي قنا بقيادة محمود ابراهيم المدير الفني للفريق، فوز غالي وهام علي نظيره فريق نادي بترول اسيوط، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء بملعب نادي قنا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني.

بدأ اللقاء بصغط من لاعبي قنا، الذين تمكنت من السيطرة علي مجريات الأمور بمنطقة وسط الملعب، علي الجانب الآخر اعتمد لاعبي البترول علي التكتل الدفاعي واللعب علي المرتدات ، حتي جاءت الدقيقة 45 وقبل صافرة نهاية الشوط الاول، ومن تمريرة سحرية من النجم احمد رشدي، يضعها المتألق عبدالله دومنيك مهاجم الفريق في مرمي البترول معلنا تقدم قنا بهدف دون رد، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، انتفض لاعبي البترول لإدراك هدف التعادل، ولكن دون جدوي في ظل تمسك لاعبي نادي قنا بتحقيق اللوز وتمكنهم من الحفاظ علي هدف التقدم، ليشهد الشوط الثاني ارتفاع في رتم الاداء بين لاعبي الفريقين، اللذان قدما مباراة رائعة ، لينتهي بتحقيق نادي قنا لأول فوز له هذا الموسم والحصول علي اول ثلاث نقاط.

يذكر أن فريق قنا خسر في الجولة الاولي أمام نادي المنيا بهدفين مقابل هدف، في مباراة جاءت نتيجتها عكس سير المباراة، ليحقق اليوم الفوز الأول علي نظيره نادي بترول أسيوط.

بهذه النتيجة يحصل نادي قنا علي اول ثلاث نقاط، حصل عليهم من مبارتين، هما عمر المسابقة حتي الان، فيما تجمد رصيد نادي بترول أسيوط عن ثلاث نقاط، حصل عليهم من الفوز في الجولة الاولي علي كيما أسوان بهدفين مقابل هدف