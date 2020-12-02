بنى سويف يفوز على مركز شباب سمسطا بالقسم الثاني

أحمد جودة - القاهرة - نجح بنى سويف فى تحقيق فوز بصعوبة بالغة على حساب فريق مركز شباب سمسطا، بالجولة الثانية، للمجموعة الأولى، من دوري القسم الثاني.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع