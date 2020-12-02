نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يقترب من الحفاظ على نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي نابولي الإيطالي أصبحوا قريبين من تجديد عقد نجم وقائد الفريق الإيطالي لورينزو إنسيني والذي يمتد حتى صيف 2022.

وأفادت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن نابولي تواصل مع وكيل إنسيني من أجل تجديد عقد النجم الإيطالي الذي يرغب في إستكمال مسيرته بقميص نابولي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إنسيني البالغ من العمر 29 عامًا و يتقاضى راتب يبلغ قدره 4.5 مليون يورو سنويًا ويرغب في زيادة راتبه إلى 5.5 مليون يورو من أجل تجديد عقده.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن المفاوضات بين نابولي وإنسيني لن تشهد أي تعقيدات خاصة وأن الطرفين يرغبان في استمرار العلاقة بينهما.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن إنسيني ارتبط في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى أكثر من نادي في إيطاليا على رأسها إنتر ميلان وروما.