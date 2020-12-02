نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز قنا والدخان والإعلاميين وبنى سويف بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، من دوري القسم الثاني، إحراز 11 هدف، في 8 مواجهات قوية ومرتقبة.

وأسفرت تلك الجولة عن فريق الإعلاميين على فريق الألومنيوم بهدف إبراهيم ماجد من تسديدة قوية من ضربه حره من خارج منطقة الجزاء في الشوط الأول

فاز فريق قنا على فريق بترول أسيوط بهدف عبد الله دومنيك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول

فاز فريق بنى سويف على فريق شباب سمسطا بهدف دون رد سجله خالد الشيخ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني وإهدار معتز محروس لاعب بنى سويف ركلة جزاء في الشوط الثاني

فاز فريق ديروط على فريق تليفونات بني سويف بهدفين مقابل هدف

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم اسلام عبد ربه لديردط من ركلة جزاء في الدقيقة 3 وتعادل اسلام مصطفى في الدقيقة 10 من الشوط الثاني وأدرك فرغلى باللو الهدف الثاني في الدقيقة 39 من الشوط الثاني

تعادل فريق طهطا مع فريق شبان قنا بهدف لمثله تقدم طهطا بهدف يوسف عطا الله في الدقيقة 30 من الشوط الأول وتعادل محمد مجدي لشباب قنا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني

تعادل فريق كيما اسوان مع فريق سوهاج بدون أهداف

تعادل فريق أسمنت أسيوط مع فريق المنيا بدون أهداف

فوز فريق الشرقيه للدخان مع فريق الفيوم بهدفين مقابل هدف تقدم كريم خميس بالهدف الاول للدخان في الدقيقة 15 واضاف محمد حسن الهدف الثاني في الدقيقة 30 بينما إدراك

حسين خالد هدف الفيوم في الدقيقة 40 من الشوط الأول

الترتيب

1- الشرقيه للدخان 6 نقاط

2- المنيا 4 نقاط

3- شبان قنا 4 نقاط

4- بنى سويف 4 نقاط

5- سوهاج 4 نقاط

6- الإعلاميين 4 نقاط

7- ديروط 4 نقاط

8- شباب سمسطا 3 نقاط

9- قنا 3 نقاط

10- البترول 3 نقاط

11- تليفونات بني سويف نقطة

12- الالومنيوم نقطة

13- الفيوم نقطة

14- طهطا نقطة

15- كيما اسوان صفر

16- أسمنت أسيوط صفر