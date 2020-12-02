استكمال انتقاء مرحلة جديدة لناشئي الجودو بالمشروع القومي للموهبة بالدقهلية|شاهد

استكملت اليوم الأربعاء فعاليات انتقاء لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مرحلة الناشئين لرياضة لجودو لمواليد 2009 - 2010 بصالة المنازلات باستاد المنصورة الرياضي بحضور علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة وذلك في اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برعايه واكتشاف المواهب الرياضية وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للاداء الرياضي الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية " وبين الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور .أيمن مختار محافظ الدقهلية وتحت إشراف الدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية و الدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبه الرياضية بالوزارة والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية والأخصائيين الرياضيين بالإدارة العامة للرياضة .

فيما تم استقبال اللاعبين وتسجيل بياناتهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس الوزن والطول لهم ثم أجريت عليهم مجموعة من اختبارت الجودو البدنية " اختبار الوزن من الثبات واختبار المركب التوازن الطول والوزن " .



وكان ذلك تحت إشراف اللجنة المشكلة من الدكتور محمد السيد على المشرف الفنى بالاتحاد المصرى الجودو والكابتن جلال عوض خبير بالاتحاد المصرى للجودو والكابتن عبد الحليم السيد عبد الحليم مندوب الادارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة وذلك للإشراف والتنظيم على عملية انتقاء اللاعبين لإتاحة الفرصة وفرض مبدأ المساواة لجميع المتقدمين.



الجدير بالذكر ان المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يهدف إلى انتقاء واكتشاف الموهوبين رياضيا والعمل على إعدادهم وتأهيلهم من قبل المتخصصين لإعداد أبطال دوليين قادرين على رفع اسم مصر في الألعاب الرياضية المختلفة.

