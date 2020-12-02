استكمال انتقاء مرحلة جديدة لناشئي الجودو بالمشروع القومي للموهبة بالدقهلية|شاهد

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور .أيمن مختار محافظ الدقهلية وتحت إشراف الدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية و الدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبه الرياضية بالوزارة والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية والأخصائيين الرياضيين بالإدارة العامة للرياضة .
فيما تم استقبال اللاعبين وتسجيل بياناتهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس الوزن والطول لهم ثم أجريت عليهم مجموعة من اختبارت الجودو البدنية " اختبار الوزن من الثبات واختبار المركب التوازن الطول والوزن " .
وكان ذلك تحت إشراف اللجنة المشكلة من الدكتور محمد السيد على المشرف الفنى بالاتحاد المصرى الجودو والكابتن جلال عوض خبير بالاتحاد المصرى للجودو والكابتن عبد الحليم السيد عبد الحليم مندوب الادارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة وذلك للإشراف والتنظيم على عملية انتقاء اللاعبين لإتاحة الفرصة وفرض مبدأ المساواة لجميع المتقدمين.
الجدير بالذكر ان المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يهدف إلى انتقاء واكتشاف الموهوبين رياضيا والعمل على إعدادهم وتأهيلهم من قبل المتخصصين لإعداد أبطال دوليين قادرين على رفع اسم مصر في الألعاب الرياضية المختلفة.
جاء ذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبحضور علاء الشربينى وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب و منى جودة مدير عام ادارة التعليم المدنى والبرلمان و محمد فتحى مسئول برلمان الطلائع و انجى حسن مسئولة برلمان الشباب و مى كمال مسئولة الربط الالكترونى بالادارة .
ومن جانبه اكد علاء الشربينى وكيل الوزارة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سبق أن أطلقا مبادرة مصر أولا لا للتعصب، لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية، وتهدف إلي حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أي نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.
وأضاف "الشربينى " أن وزير الرياضة قدم الدعوة إلى الجميع بالإبتعاد عن التعصب الكروي، وتركيز الجماهير في تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى.
وأشار "الشربينى " الى التنبيه على رؤساء اقسام البرلمان بالادارات الفرعية بعمل الندوات فى مراكز الشباب التابعة لكل ادارة بنبذ العنف ولا للتعصب وعمل يافطات ورق مكتوب عليها لا للتعصب ونشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى بمراكز الشباب لنبذ التعصب .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استكمال انتقاء مرحلة جديدة لناشئي الجودو بالمشروع القومي للموهبة بالدقهلية|شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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