مسحة سلبية.. شفاء صالح جمعة من فيروس كورونا

كشف عبد الرحمن مجدي وكيل أعمال صالح جمعة لاعب الأهلي السابق عن شفاء اللاعب من فيروس كورونا بعدما ظهرت سلبية المسحة الطبية التى أجراها اللاعب خلال الساعات الماضية .
وقررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلى الاستغناء عن صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول للكرة بلا مقابل خاصة في ظل قناعة الجهاز الفني بعدم أهميته ووجود أكثر من عنصر مميز في ذات مركزه.
جاء القرار وفقا للجنة التخطيط أن صالح جمعة استنفد كل الفرص التي حصل عليها ولم يقدم أي شئ رغم تعهده كثيرًا بالإلتزام والعودة لمستواه في قطاع الناشئين، بجانب عدم تلقيه أي عروض للإعارة أو البيع النهائي، لذا كان قرار فسخ تعاقده بشكل ودي ومنحه الإستغناء الخاص به.
من جانبه نفى مسئولو نادي سموحة كافة الشائعات حول رغبة النادي في التعاقد مع صالح جمعة عقب رحيله عن النادي الأهلي.
وقال مصدر بالنادي في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة احمد سامي لم يبد رغبته في التعاقد مع صالح جمعة لاعب النادي الأهلي.
وأوضح: أن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر تمكن من إبرام بعض الصفقات خلال الفترة الماضية.
وواصل: سموحة سوف يعلن التعاقد عن إحدى الصفقات خلال الفترة المقبلة.
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