اتحاد الكرة يكرم الراحل محمد حلمى فى أوسكار الأفضل بالكرة النسائية

يكرم اتحاد الكرة الراحل محمد حلمي المسئول عن ملف الكرة النسائية وذلك على خلال حفل توزيع جوائز "الأفضل" في دوري كرة القدم النسائية الذى يجرى بأحد فنادق القاهرة.

ونشر الموقع الرسمى للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاربعاء صورا من استعدادات حفل توزيع جوائز الأفضل في دوري كرة القدم النسائية، للموسم الكروي 2020/2019 بعد موسم طويل وشاق توقف لفترة كبيرة بعد انتشار جائحة كورونا في البلاد.

ويقام الحفل بحضور الدكتورة سحر عبدالحق المشرف العام على الكرة النسائية وعضو مجلس ادارة الاتحاد في احد فنادق القاهرة ولأول مرة يتم اقامة حفل أوسكار للكرة النسائية لتكون أول جائزة رسمية من نوعها.

ويتم خلال حفل اوسكار اليوم تتويج فريق وادي دجلة بالدوري العام بعد فوزه باللقب الحادي عشر في تاريخه بالاضافة الى تكريم صاحبي المركز الثاني والثالث فريقا كفر سعد والطيران.

كما يتم تكريم الاندية الخمسة الصاعدة من دوري الدرجة الثانية الى الدوري الممتاز للموسم الكروي 2021/2020 بجانب تكريم مراقبات المباريات والمُحكمات.

يذكر أن منتخب مصر للكرة النسائية اختتم معسكره المفتوح ضمن استعدادات المنتخبين الأول للسيدات ومنتخب الأنسات تحت 20 سنة لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم .

واقيم المران الأخير في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية حيث حرصت علي متابعة آخر استعدادات المنتخب الوطني كما حضر المران الدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية بالاتحاد .

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكر مفتوح يوم 5 ديسمبر يستمر حتي يوم 9 ديسمبر وتقرر إقامة مباراة ودية بين المنتخب الأول ومنتخب الانسات في اليوم الأخير للمعسكر .

واجتمعت سحر عبد الحق مع أولياء امور اللاعبات وتحدثت عن سعادتها بالتزام اللاعبات بحضور التدريبات في المواعيد المجددة وقالت إن هناك مسئولية كبيرة ملقاه علي عاتق الجهاز الفني من أجل رفع المستوي وطالبتهم بضرورة التكاتف خلف المنتخب وان الفترة المقبلة ستشهد شكل جديد وصورة جيدة للكرة النسائية وانها تسعي لمشاركة الأندية الشعبية في دوري الكرة النسائية خاصة بعد اشتراك الجونة والبنك الأهلي وفي الطريق أندية أخري كبيرة مما يساهم في نشر اللعبة وتسويق الدوري ووجود عائد مادي قوي .

واثني احمد رمضان علي مستوي اللاعبات وقال إن هناك ارتفاع في المستوي وان درجة استيعاب اللاعبات للتدريبات مرتفعه بشكل ملحوظ ووجه الشكر لأولياء الأمور علي تعاونهم .

كما تحدث عن البرنامج التدريبي الموضوع للمنتخب حتي 31 ديسمبر 2021 وذلك بهدف الاستعداد لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الافريقية وأن أمامه وقت كافي لتطوير الأداء ورفع المستوي حتي يرتقي للمستوي الدولي ومواجهة المنتخبات الأفريقية .