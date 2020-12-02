لوضع الخطة التنفيذية.. مبادرة مصر بلا غرقى تعقد اجتماعها الأول مع ممثلي 6 وزارات

عقد مسئولو مبادرة مصر بلا غرقى بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي اجتماعهم الأول مع ممثلي الوزارات المعنية بوزارة الشباب والرياضة.

وشارك في الاجتماع كلا من الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتورة سونيا دنيا وكيل الوزارة للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ والدكتور حازم الروبي منسق عام مبادرة مصر بلا غرقى وأحمد جمعه معاون وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام بوزارة الشباب والرياضة.

وحضر من الوزارات الأخرى سامية سامي محمود ممثل وزارة السياحة والعميد شريف زهران ممثل وزارة التنمية المحلية والدكتور شريف مكين ممثل وزارة الصحة والدكتور أحمد متولي ممثل وزارة التعليم العالي والدكتورة إيمان حسن ممثل وزارة التربية والتعليم.

بدأ الاجتماع بترحيب من الدكتور محمد الكردي والدكتور عمرو الحداد وتهنئة ممثلي الوزارات على ترشيحهم وتكليفهم بالتنسيق مع وزاراتهم لنجاح الخطة التنفيذية للمبادرة كما رحبت الدكتورة سونيا دنيا بحضور الجميع ووضحت أهمية هذه المبادرة.

كما قام الكابتن سامح الشاذلي بتوضيح كامل عن حيثيات المبادرة وانطلاقها من الفكرة الى حيز التنفيذ وبعدها تم طرح عرض من قبل الدكتور حازم الروبي وتوضيح مهام كل وزارة ومناقشتها واخذ اقتراحات ممثلي الوزارات.

واتفق المشاركون بالاجتماع علي وضع خطة يتم تنفيذها مباشرة بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بحيث تكون البداية في منتصف هذا الشهر بأربع محافظات ساحلية وهي الإسكندرية والاسماعيلية وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتشمل الخطة عقد مجموعة من الندوات التوعوية بالجامعات والمدارس والقاعدة الشعبية وتقييم مبدئي لحالة الشواطئ العامة والخاصة وأيضا سيتم تعميم شروط ومعايير إجراءات وتأمين المسطحات المائية على جميع شواطئ وحمامات السباحة بالهيئات والنوادي والفنادق والقرى السياحية التابعة لوزارة الرياضة والسياحة والتنمية المحلية.

كما سيتم تفعيل دور اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للغوص والانقاذ بالتنسيق مع الوزارات المعنية للمساعدة والمساهمة وإعطاء المشورة الفنية في تحقيق شروط ومعايير إجراءات وتأمين المسطحات المائية.