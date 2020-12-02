رسميا.. الاتحاد يحتج ضد الحكم محمد معروف ويطالب بالعدالة الغائبة في مباراته أمام الأهلي

أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى أحتجاجًا رسميًا للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة أمس أمام النادي الأهلي التي أدارها الحكم محمد معروف والذي لم يكن موفقًا على الإطلاق وأتخذ العديد من القرارات التي أضرت بفريق الاتحاد السكندرى بالرغم من توافر تقنية الفار "VAR" خلال هذه المباراة.

وجاءت أبرز هذه الأخطاء في تراجع حكم اللقاء محمد معروف عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادى الاتحاد السكندرى أثبتت الإعادة التليفزيونية أن المخالفة من داخل منطقة الجزاء، كذلك تغافل حكم اللقاء عن عدم احتساب خطأ واضح لفريقنا واحتساب ركلة ركنية تسببت في هدف غير شرعي للفريق المنافس.

وأقر الجميع سواء نقاد أو محللين بل وحكام بالمخالفات التي تم الإشارة إليها بما لا يدع مجال للشك أن نادى الاتحاد السكندرى قد تعرض لظلم واضح لا يقبل التشكيك.

وأشار خطاب مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى أن الالتزام والتريث في اتخاذ القرارات المصيرية له حدود لكن في ظل المستوى غير الجيد للتحكيم وبهذه الصورة ، فانه بالتأكيد سيكون هناك ردة فعل في ظل الالتزام الأدبي لمجلس إدارة النادي تجاه جماهيره الكبيرة التي تشعر بغضاضة بالغه لكثرة الظلم الذي يتعرض له فريقها باستمرار.

وطالب مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى من مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم التوجيه للجنة الحكام بضرورة مراجعة وتقييم السادة الحكام وخاصة بالمباريات الحاسمة، وأن يعلم الجميع داخل المنظومة بأنه هناك مراجعة وتوقيع جزاءات على كل من يثبت ويتأكد أنه لم يكن موفق في قراراته و ألحق الضرر بأى فريق بالمسابقة.

واختتمت إدارة النادى الخطاب بأنها ستدافع عن حقوق النادى وجماهيره العظيمة مهما كلفها الأمر وأن جميع الخيارات مطروحة في هذا الملف الذى عانى منه نادى الاتحاد السكندرى في السنوات الأخيرة.