محمد صلاح فى منشور غامض : "لا اهتمام للعالم"

وضمت القائمة 50 لاعبا من مختلف الأندية الأوروبية وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وفريق ليفربول بالإضافة إلى ليونيل ميسي لاعب برشلونة وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ورحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، كشف عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2020.

وتفاعل عدد كبير بين متابعيه وعشاقه من مختلف دول العالم مع الصورة والفيديو.

ونشر محمد صلاح فيديو وصورة له مع قطته السيامي عبر استوري موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقا: "لا اهتمام للعالم".

نجح فريق ليفربول في الفوز بنتيجة 1 /0 على نظيره أياكس الهولندي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا ليتأهل رسميًا إلى دور 16.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في واجهة أياكس على الرغم من الانتقادات التي طالته الفترة الماضية بعد خروجه بديلًا في المباراة السابقة بالدوري الإنجليزي مما تكهن البعض بعدم مشاركته أساسيًا مجددًا.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول تفوقا واضحا من جانب فريق الريدز وامتلاك الكرة بنسبة استحواذ تتخطى الـ 60%.

وفي الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، قام لاعبو ليفربول بعمل جملة رائعة ثم التمرير لمحمد صلاح الذي وضع الكرة على منطقة جزاء الفريق المنافس ليضعها جوتا في القائم الايسر وتضيع فرصة هدف حقيقة على فريق الريدز.

وشهدت الدقيقة الـ 13، إهدار انفراد تام للسنغالي ساديو ماني بعدما وصلته الكرة أمام المرمى وكان محمد صلاح بجانبه، إلا أنه رفض التمرير له وسقط على الأرض ليقطع مدافعو أياكس الكرة من أمامه.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول، انطلق السنغالي ساديو ماني بالكرة نحو مرمى أياكس ليعرقله المدافع ويحصل على إنذار ولكن لم يستفِد فريق الريدز بهذه المخالفة.

وفي الشوط الثاني، قام فريق أياكس بضغط رائع مما أدى إلى تراجع فريق ليفربول وفي الدقيقة 57 سدد ديفيد نيريس البرازيلي لاعب أياكس الكرة ولكنها اصطدمت في القائم مما أدى إلى خارج الملعب.

وبعدها بدقائق ، نجح الشاب جونز لاعب نادي ليفربول في تسجيل أول أهداف فريق الريدز في الدقيقة 58 بعد تلقيه عرضية رائعة من هندرسون ليترجمها داخل الشباك وتصبح النتيجة 1/0 حتى الآن لصالح فريق الليفر.

وأضاع محمد صلاح في الدقيقة 85 انفرادا واضحا بعدما قام هندرسون لاعب الوسط بتمرير الكرة له لينطلق بسرعته نحو المرمى ويضعها خارج الملعب.

وبهذه النتيجة يحتل فريق ليفربول المركز الأول من المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق أياكس المركز الثاني بـ 7 نقاط.