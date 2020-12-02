تحديد موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء في نصف نهائي البطولة العربية

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، مواعيد المباريات المتبقية لبطولة كأس محمد السادس للأندية " البطولة العربية".

ويواجه نادي الشباب السعودي، نظيره اتحاد جدة والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري أحمد حجازي، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس.

وأعلن الاتحاد العربي أن مباراة إياب دور نصف النهائي للمسابقة بين فريقي الإسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربي، يوم 11 يناير المقبل في المغرب.

وكان مباراة الذهاب التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية، قد انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف نظيف، أحرزه التونسي فخر الدين بن يوسف.

كشف علاء وحيد، المتحدث باسم النادي الإسماعيلي، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب عبد الرحمن مجدي. وقال وحيد في تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر": " إن إدارة ناديه لم تتلق أي عرض رسمي من الأهلي لضم عبد الرحمن مجدي " . وتابع : " أنه غير وارد مطلقا دخوله في صفقات تبادلية مع الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب تم قيده في القائمة الأولى للفريق". وأضاف : " أن نادي الإسماعيلي متمسك بتواجد اللاعب عبد الرحمن مجدي في الموسم القادم، لافتا أن الإدارة ترغب في الاحتفاظ بالقوام الأساسي" . وعلق على ما يثار حول هذا الأمر قائلا:" هناك شائعات كثيرة تخرج بطريقة ممنهجة في الفترة الماضية". وأوضح:" هناك لاعبين كثيرين يخرج عنهم شائعات وأعلن النادي في وقت سابق أنه لن يتم بيع أي لاعب من الأعمدة الأساسية". واستطرد : " أن هناك أكثر من لاعب مرشح من الأهلي وأندية آخرى، لافتًا أن اجتماعات لجنة التعاقدات مستمرة، والفريق يحتاج تدعيم بعض المراكز، وخلال الأسبوع الجاري هناك جديد وسيتم الاعلان عنه ". وأشار إلى أن اللاعب العراقي همام طارق أصبح خارج القائمة الأولى للإسماعيلي، والجهاز الفني قرر قيد شيلونجو وبيكيتي، لذلك خرج اللاعب العراقي بسبب عدد اللاعبين الأجانب. وانتقل للرد على تصريحات محمد الطويلة رئيس نادي النجوم بشأن منع الإسماعيلي من قيد اللاعبين بسبب عدم سداد قيمة العقوبة المالية التي وقعتها المحكمة الرياضية الدولية "كاس" في قضية إبراهيم حسن. وأكد أن نصر عزام محامي النادي الإسماعيلي، أصدر بيانًا قال فيه إن الطعن يوقف التنفيذ والقضية لم تنته بالكامل، ولن يضيع حق أحد. واختتم تصريحاته قائلًا :" قمنا بقيد 21 لاعب في قائمة الإسماعيلي، وقبل 6 ديسمبر سنقيد القائمة الثانية للاعبين الجدد، ولازلنا في مفاوضات مع بعض اللاعبين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديد موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء في نصف نهائي البطولة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.