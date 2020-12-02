نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم صفقته الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الزمالك وصيف بطل دوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع التونسي حمزة المثلوثي لمدة ثلاثة أعوام.

وقال الزمالك وصيف بطل الدوري المصري عبر موقعه على الإنترنت "تعاقد نادي الزمالك مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي. يمتد عقد اللاعب مع النادي ثلاث سنوات تبدأ من الموسم الجديد".

وخسر الزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا أمام غريمه المحلي الأهلي 2-1 يوم الجمعة الماضي في القاهرة، قبل أن يخسر 1-3 أمام طلائع الجيش في قبل نهائي كأس مصر أمس الثلاثاء.

وقررت وزارة الشباب والرياضة المصرية يوم الأحد الماضي إيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي بشكل مؤقت بداعي وجود مخالفات مالية.

وعينت الوزارة لجنة مؤقتة لإدارة النادي لحين انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد.