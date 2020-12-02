نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات انتقال نجم إنتر ميلان إلى توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه حدثت تطورات جدبدة متعلقة بإمكانية انتقال السلوفاكي ميلان سكرينيار نجم دفاع إنتر ميلان الإيطالي إلى توتنهام الإنجليزي في يناير المقبل.

وأفاد موقع فوتبول إنسايدر البريطاني بأن اسم سكرينيار البالغ من العمر 25 عامًا ارتبط بالانتقال إلى صفوف توتنهام في الميركاتو الصيفي الأخير إلا أن الصفقة لم تتم لأسباب مالية.

وألمح الموقع البريطاني أن الصفقة يمكن أن تتم في يناير المقبل في ظل إصرار توتنهام والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق على التعاقد مع المدافع السلوفاكي.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن توتنهام تعاقد مع الويلزي جو رودون قادمًا من سوانزي سيتي بعد فشل التعاقد مع سكرينيار في الصيف الماضي إلا أن الرغبة في التعاقد مع مدافع إنتر ميلان لا زالت قائمة.

وأكد الموقع البريطاني أنه في حالة عدم ممانعة مسئولي إنتر ميلان رحيل سكرينيار في يناير المقبل سيكون توتنهام أول الراغبين في ضمه.

وأوضح الموقع البريطاني أن إنتر ميلان سيكون مطالبا بتخفيض مطالبه المادية للتخلي عن سكرينيار والتي تبلغ 40 مليون جنيه إسترليني في ظل جائحة نفشي وباء فيروس كورونا.

ونوه الموقع البريطاني أنه من المتوقع أن يبذل توتنهام كل ما في وسعه للتعاقد مع سكرينيار وذلك في حال طال غياب البلجيكي توبي ألديرفيرلد الذي تعرض للإصابة في وقتٍ سابق من الشهر الماضي.