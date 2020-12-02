نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات منتظرة في نظام دور المجموعات بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يعتزم إجراء مناقشات هذا الأسبوع بشأن إصلاح نظام دوري أبطال أوروبا، مع احتمال حدوث تغييرات واسعة في نظام دور المجموعات.

وأوضحت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن النظام الجديد سيمكن الأندية الـ32 في المسابقة من مواجهة عشرة منافسين مختلفين، وسيتأهل أفضل 16 فريقا، بحسب النقاط التي يحصدها كل فريق، إلى دور الستة عشر.

وسيحل النظام الجديد محل النظام الحالي المكون من مجموعات، في كل مجموعة ثمانية فرق، حيث يلعب كل فريق ثلاث مباريات، على ملعبه، ومثلها خارجه.

وذكرت الصحيفة أن المناقشات بشأن تغيير نظام بطولة النخبة للأندية الأوروبية، أمر ليس بجديد، لكن "يويفا" يفضل النظام السويسري في تحديد شكل البطولة، ومن الممكن تطبيق هذه التغييرات في البطولة بداية عام 2024.

ولن تؤدي التغييرات إلى زيادة عدد المباريات فقط، بل أيضا إلى مزيد من المواجهات بين الفرق الكبرى، وبالتالي إبعاد التهديد عن البطولة والمتمثل في "دوري سوبر" منفصل، كما يمكن زيادة عدد الفرق إلى 36 فريقا. و

لا يمكن التكهن برد فعل الأندية على هذه الفكرة، حيث شكا البعض، و بينهم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على جدول اللعب المزدحم.