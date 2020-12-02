موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة لها

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محمد سياف - ابو ظبي - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي المصري ونادي طلائع الجيش، وذلك بعد أن استطاع كلا الناديين الصعود للمباراة النهائية في كأس مصر، حيث صعد النادي الأهلي لنهائي كأس مصر على حساب فريق الاتحاد السكندري زعيم الثغر، وذلك بعد أن استطاع النادي الأهلي الفوز على نادي الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف، أما نادي طلائع الجيش فقد صعد للمباراة النهائية في مسابقة كأس مصر، بعد الفوز على نادي الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لفريق الزمالك، ليخرج نادي الزمالك خالي الوفاض من مسابقة الدوري العام للموسم 2019/2020، ودوري أبطال إفريقيا، وأخيراً بطولة كاس مصر، في حين حصل منافسه التقليدي النادي الأهلي على بطولتين وهما بطولة الدوري العام 2020، وبطولة دوري أبطال إفريقيا، وسيدخل المباراة القادمة وعينه على تحقيق البطولة الثالثة بالفوز على نادي طلائع الجيش ومن ثم حصد مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين كلاً من فريق النادي الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة لها:-

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش على استاد برج العرب وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم السبت المقبل الموافق 5 ديسمبر 2020.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش:-

ستقوم قناة أون تايم سبورت بنقل أحداث مباراة نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في مصر، من خلال الاستوديو التحليلي الذي سيقام قبل بدء المباراة وبعد نهاية المباراة.