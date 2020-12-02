في الدوري المصري : طلائع الجيش يزيد محن الزمالك ويجرده من اللقب

أ.ف.ب -القاهرة : فجر طلائع الجيش مفاجأة من العيار الثقيل وزاد محن الزمالك عندما جرده من لقب بطل مسابقة كأس مصر في كرة القدم بالفوز عليه 3-1 بعد التمديد (الوقت الاصلي 1-1) امس الاول على ملعب الجيش ببرج العرب في الدور نصف النهائي.

وجاء فقدان الزمالك للقب بعد أربعة أيام من خسارته المباراة النهائية مسابقة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي امام غريمه التقليدي مواطنه الأهلي 1-2.

وتقدم طلائع الجيش عن طريق احمد سمير من ركلة حرة مباشرة سددها على يسار محمود عبد الرحيم “جنش” ، وأدرك قائد الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا” التعادل من ركلة حرة مباشرة سددها على يسار محمد بسام ، واحتكم الفريقان الى الشوطين الاضافيين حيث كانت الكلمة الاخيرة لطلائع الجيش الذي سجل هدفين عبر سمير من ركلة جزاء سددها على يسار جنش، والبديل عمر مرعي وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها طلائع الجيش المباراة النهائية للمسابقة في تاريخه.

ويلتقي طلائع الجيش في النهائي مع الاهلي الذي قلب الطاولة على الاتحاد السكندري محولا تخلفه صفر-1 الى فوز 2-1 على ملعب السويس الجديد.وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق العاجي رزاق سيسيه ، بعدما انفرد بمحمد الشناوي وسدد الكرة على يساره، وأدرك محمد مجدي “افشه”، مسجل هدف الفوز في مرمى الزمالك في النهائي القاري، التعادل للأهلي في الدقيقة 72 من تسديدة قوية على يسار عماد السيد.وسجل حمدي فتحي هدف الفوز عندما استغل كرة عرضية لحسين الشحات وتابعها برأسه على يمين عماد السيد ويسعى الاهلي الى اللقب الثالث هذا الموسم بعد الدوري المحلي ودوري ابطال افريقيا.