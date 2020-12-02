بمشاركة ١٢٠ خيلا مضمار الرحبة يشهد السباق السادس بثمانية أشواط

مسقط – الوطن:

ينظم نادي سباق الخيل السلطاني اليوم السباق السادس للموسم الحالي وذلك على مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء ويشتمل السباق على ثمانية أشواط خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة (120) خيلا من مختلف محافظات السلطنة.

الشوط الأول

سباق عين الكسفة للخيول العربية الأصيلة (انتاج محلي) لمسافة 1200 متر وسيشارك في منافسات الشوط الحصان الشبل لحمد بن عامر المسكري والحصان ملك أدم لداوود بن محمد المحروقي والحصان أسد نحيز لحميد بن سلطان المحروقي والحصان الوالي لخالد بن حمود البلوشي والحصان العزم لمحمد بن هلال المعمري والحصان أبو شنب لحميد بن سلطان المحروقي والحصان فريد لماجد بن سالم المعمري والحصان تمام مسقط لمصطفى بن سالم العزري والحصان خزائن لهيثم بن سالم اليزيدي والفرس الجليلية ليحيى بن محمد الحجري والفرس جموح المعالي لابراهيم بن سليمان الخروصي والفرس الشمس لحارب بن سليمان النبهاني والفرس تغرودة عبري لمربط عبري والمهرة شدايد لأحمد بن حمود النهدي والمهرة أبية لحمود بن سيف الرقادي والمهرة نجمة لعبدالرحمن بن عبدالله الأبروي.

الشوط الثاني

سباق عين أثوم للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر وسيشارك في منافسات الشوط الحصان بدر لمربط عبري والحصان هانتينج رايتز لسعيد بن سليم خوار والحصان فيرست تو بوست لمربط عبري والحصان فالكونس فيو لسعود بن عبدالله البلوشي والحصان مك ريل لمحمد بن عيسى الحمداني والحصان هينري ذي جوست لحمد بن منصور السليمي والحصان انتينس ايفورت لياسر بن راشد العويسي والحصان شبابي لسالم بن حمد الصواعي والحصان سبلايم لعاصم بن عباس العجمي والحصان نوار لحمد بن راشد السنيدي والحصان بيرفكت سينس لسليمان بن سالم الفيروز والحصان محارب لعثمان بن راشد الهاشمي والحصان ملاف لعثمان بن راشد الهاشمي والحصان جوت ات لعاصم بن عباس العجمي والحصان جلاموراس كينجدوم لحمود بن سعيد البلوشي والحصان رولز كينج دوم لأحمد بن عبدالله المرزوقي.

الشوط الثالث

سباق عين رزات للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر وسيشارك في منافسات الشوط الحصان بالميتو ديونز لخالد بن محمد العريمي والحصان ترينتي فورس لموسى بن عمران الحارثي والحصان غازي لعبدالله بن سليمان الفارسي والحصان بودين لراشد بن سالم الهاشمي والحصان سبوكن لأحمد بن سالم الراسبي والحصان موري يوشماري لمحمد بن خميس اليزيدي والحصان اجلو لحمد بن محمد السناوي والحصان ستامفورد للمعتصم بن عبيد الحارثي والحصان مبرور لداوود بن سليمان المشايخي والحصان رامونتي فلاش لبدر بن حمد المعمري والحصان تزويد لناصر بن محمد الراسبي والحصان تاج الملوك لجابر بن سعيد المسكري والحصان هايلاندز لمحمد بن عبيد العلوي والحصان ماينورز كاب لنصر بن عبدالله الحسني والحصان واربيرد لمشعل بن مسلم الراسبي والحصان باستورال برينس ليوسف بن سالم السعدي.

الشوط الرابع

سباق عين الثوارة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر وسيشارك في منافسات الشوط الفرس صادقة لأحمد بن حمد العاصمي والحصان الرشيد لنصر بن سالم السيابي والحصان الصقلاوي لعلي بن راشد المصلحي والحصان عز لأحمد بن خلفان الشكيلي والحصان دوهيس دي بروجير لعادل بن عبيد المخمري والحصان حامورابي لماجد بن علي المعمري والحصان سامح لسعد بن سهيل المخيني والحصان خير مسقط لطاهر بن سعود الخليلي والفرس أنيسة لمربط مسقط والحصان فهد العامر لمحمود بن عامر المحروقي والفرس غيمة للخيالة السلطانية والحصان هكتور لمحمود بن عبدالله الجابري والحصان يامن للخيالة السلطانية والحصان عازف لسعيد بن خميس الفارسي والحصان فيكتور لأدريس بن حمود البلوشي والحصان واصل لنصر بن سالم السيابي .

الشوط الخامس

سباق عين حمران للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر وسيشارك في منافسات الشوط المهر فلاوس لقيس بن سعود الزكواني والمهر ثامر للخيالة السلطانية والمهر شرف لسعد بن سهيل المخيني والمهر لزام للصلت بن مالك المسكري والمهر المرتجل لباسل بن مسعود الكاسبي والمهر النصر للخيالة السلطانية والمهر راكان لسالم بن علي البلوشي والمهر مياس لعلي بن سليم الفلاحي والمهر صدام لفهد بن خميس الرجيبي والمهرة زاهية إبراء لعبدالله بن مبارك السناني والمهرة جمرة العفية لمبارك بن مسلم العريمي والمهر كنز عبري للشيخ ذياب بن شهاب البلوشي والمهرة نور جعلان لفيصل بن عبدالله السنيدي والمهرة طيف لسالم بن سعيد الرشيدي.

الشوط السادس

سباق عين صحلنوت للخيول العربية الأصيلة (انتاج محلي) لمسافة 1600 متر وسيشارك في منافسات الشوط الفرس السلطنة لمحمد بن عيسى الفارسي والحصان الشمالي لمحمد بن عيسى الحراصي والحصان ذيب صور لعبدالرحمن بن محمد الكاسبي والمهر جرنان العامر لأحمد بن عامر المحروقي والمهر باسم مسقط لسليمان بن سيف الهنائي والفرس غدير لسعيد بن علي الريامي والحصان نبع لسلطان بن عامر الحجري والحصان المستنصر لسعيد بن سالم الأبروي والحصان المفحم لسعد بن سهيل المخيني والحصان العاصف للمعتصم بن عبيد الحارثي والفرس نور لخليل بن إبراهيم البلوشي والحصان وردة مسقط لأنيس بن محمد المعمري والمهرة شيهانة لوصال بنت عبدالله الحارثي والمهرة شموخ لمحمد بن خميس الفارسي والمهرة يمامة ظفار لنصر بن عبدالله الهاجري والفرس جود الساكبية للشيخ محمود بن سف المحروقي.

الشوط السابع

سباق عين جرزيز للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر وسيشارك في منافسات الشوط الحصان ساند كاسل لسليمان بن سعيد الحوسني والحصان لاهوب لعمار بن طالب البلوشي والحصان سيف النار لسامي بن يوسف الراشدي والحصان حاتم لحمود بن سعيد النهدي والحصان لوز لسعود بن حمد الزكواني والحصان ترياق لياسر بن حمود الكندي والحصان زهوان لهلال بن علي الخليلي والحصان ملازم لمحمد بن سمير البلوشي والحصان قيد الأوابد لمازن بن محمود الجساسي والحصان الفرات لعامر بن عيسى البرطماني والحصان سهيل لفيصل بن عبدالله السنيدي والحصان تويتر لمحمد بن عمران المعمري والحصان الصحراء لسيف بن خميس الهنائي والحصان فلانتينو لمحمد بن سعود الخليلي والحصان زود لأحمد بن عيسى البلوشي والحصان كيف ترا لسعيد بن سليم خوار.

الشوط الثامن

سباق عين دربات للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر وسيشارك في منافسات الشوط الحصان بتيت مونسير لمحمد بن سعود الخليلي والحصان ار بي فيرجيم لصاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد والحصان ار بي اوين فاير لبدر بن محمود البلوشي والحصان أنت حر لناصر بن راشد السعدي والحصان ماهس دي سول لعبدالحميد بن مسعود الهطالي والحصان كونترات دي غزال لطاهر بن سعود الخليلي والحصان وهاج لعبدالله بن سيف المالكي والحصان الفاتح لمشعل بن سليم الحجري والحصان داريان النايف لسعيد بن محمد الكلباني والحصان أوكسيديزا لسعيد بن محمد الكلباني .