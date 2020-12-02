قميص مارادونا في مباراة الفوز على إنجلترا خلال مونديال 1986 “ليس للبيع”

أ.ف.ب- الارجنتين : أكد لاعب وسط منتخب انجلترا السابق لكرة القدم ستيف هودج الذي حظي بقميص النجم الارجنتيني الراحل دييجو ارماندو ماردونا في نهاية المباراة الشهيرة بين المنتخبين في ربع نهائي مونديال المكسيك عام 1986، أن “القميص ليس للبيع”.

وقال هودج الاربعاء لشبكة “بي بي سي” البريطانية لدى سؤاله عن القميص المعروض في المتحف الانجليزي لكرة القدم في مانشستر “مضى 34 عاما على احتفاظي به ولم أفكر اطلاقا ببيعه. احب كوني املكه. يشكل قيمة عاطفية مدهشة”.بيد ان وفاة مارادونا عن 60 عاما الاسبوع الماضي ادت الى تزايد الاهتمام باقتناء القميص الاسطوري وتحدثت شائعات عن مبالغ ضخمة للحصول عليه.

وكشف هودج قائلا “أتى اشخاص طرقوا بابي بصورة مستمرة ولم يتوقف هاتفي عن الرنين من قبل جميع الاذاعات وشبكات التلفزة حتى الاجنبية منها”.وتابع “كان الامر مزعجا، لقد قرأت مقالات على الانترنت تحدثت بأنني ابحث عن المال من خلال عرض القميص للبيع وبأنني طلبت مبلغا مقداره مليون او مليونا جنيه استرليني. اجد في ذلك افتقادا للاحترام وهذه الاخبار كاذبة تماما. القميص ليس للبيع”.

وكان مارادونا سجل هدفين في مرمى انجلترا في طريقه لقيادة منتخب بلاده الى احراز اللقب العالمي بالفوز على المانيا 3-2 في المباراة النهائية، الاول مستعينا بيده (يد الله كما وصفها مارادونا)، والثاني بعد ان اجتاز نصف الملعب مراوغا الكثير من اللاعبين ليسجل هدفا رائعا اختاره الاتحاد الدولي (فيفا) “هدف القرن”.

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