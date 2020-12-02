غدا الجمعة الخيول العمانية تنافس في سباق جوهرة الشيخ زايد العالمي

مسقط – الوطن :

تشد الرحال الخيول العمانية نحو المنافسة والتواجد على مضمار نادي أبوظبي للفروسية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي غدا الجمعة حيث الحدث الأكبر ضمن سباقات الخيل العربية على مستوى العالم.

ليلة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية حدث كبير ينتظره عشاق سباقات الخيل العربية في مختلف أقطار العالم وسوف يشتمل الحفل على 6 أشواط للخيل العربية يتصدرها الشوط الرئيسي الذي سوف يجمع 16 خيلا من خيول الفئة الأولى من مختلف دول العالم أتت لتتنافس على أغلى سباقات الخيل العربية كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والذي يجري هذا العام لمسافة 2200 متر بأجمالي جوائز مالية بلغت 5 ملايين درهم إماراتي.

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