منتخب الناشئين يغادر الأحد لمعسكر البحرين

فيما يخوض اليوم لقاء وديا أمام المضيبي

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

استعدادا للنهائيات الاسيوية … يغادر منتخبنا الوطني للناشئين يوم الاحد المقبل الى مملكة البحرين لإقامة معسكره الخارجي والذي سيستمر من 6 وحتى 13 من ديسمبر الجاري وذلك لاستكمال برنامجه الاعدادي للفترة القادمة والتي تأتي في اطار استعداد منتخبنا الوطني للناشئين للمشاركة في منافسات نهائيات كأس اسيا للناشئين والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال مطلع العام القادم وذلك بمشاركة 23 لاعبا وبإشراف الجهاز الفني والاداري بقيادة المدرب هلال العوفي وجدير بالذكر ان لاعبي منتخبنا الوطني سبق وان خضعوا لعدد من المعسكرات الداخلية المغلقة وقد استطاع المدرب الوطني هلال العوفي الخروج بقائمة المنتخب للاستعدادات القادمة ليستكمل المسير ويكون المعسكر الخارجي القادم آخر الملفات الاعدادية للمنتخب للعام الجاري 2020 .

لقاءان خلال المعسكر القادم

وسوف يشمل برنامج المعسكر الخارجي في مملكة البحرين لقاءين هامين مع منتخب البحرين، كون المنتخبان خلال الفترة الحالية يستعدان للمشاركة في النهائيات الاسيوية وسوف يكون اللقاء الاول يوم 8 من ديسمبر واللقاء الثاني يوم 11 من الشهر ذاته، و كان امام الجهاز الفني خياران آخران بلقاءات ودية مع المنتخب السعودي والمنتخب البحريني ولكن جاءت الموافقة من قبل المنتخب البحريني سريعا، لذلك أكملت كافة الاجراءات الاحترازية المعتمدة للمعسكر الخارجي .

الوقوف على جاهزية اللاعبين

وقد صرح مدرب منتخبنا الوطني هلال العوفي حول المعسكر الخارجي الاول للمنتخب بعد توقف المعسكرات الخارجية 8 اشهر تقريبا فقال : يعد هذا المعسكر الخارجي الاول للمنتخب بعد فترة تجميد الانشطة الرياضية وتوقف المعسكرات الخارجية خلال الفترة الماضية وبالنسبة للمعسكر الخارجي في مملكة البحرين فقد اعتمد الاتحاد العماني لكرة القدم الخطة الاعدادية الخارجية منذ فترة وكانت هناك خيارات مقدمة لانتظام اللاعبين بمعسكر داخلي ومن ثم الاتجاه الى المعسكر الخارجي مباشرة على ان يكون هناك لقاءان وديان مع المنتخب البحريني وستكون اضافة جيدة للقائمة الحالية للمنتخب كونها المواجهة الدولية الاولى للمنتخب خلال الفترة الحالية، كما يهدف المعسكر الخارجي الوقوف على جاهزية اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية والتكتيكية، كما نهدف الى خلق الانسجام التام بين المجموعة والاستقرار على التشكيل الامثل للمنتخب وذلك بمنح الفرص الكاملة للاعبين لاظهار قدراتهم في مباراتين هامتين بالنسبة لهم لإثبات وجودهم ايضا، كما ان هذه العودة ستكون بمثابة فرصة لعودة الروح التنافسية بين اللاعبين وهذا ما نسعى كجهاز فني للوصول إليه .

مباراة ودية مع المضيبي

وحول الاستقرار على تشكيلة المنتخب للمعسكر الخارجي، قال هلال العوفي : سوف يخوض لاعبو المنتخب وعددهم 26 لاعبا مباراة ودية مساء اليوم مع نادي المضيبي بالملعب الفرعي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وستكون الفرصو متاحة للجهاز الفني لاستبعاد 3 من اللاعبين ليكون العدد 23 لاعبا للسفر للمعسكر الخارجي بالبحرين، و إن وجدت اصابات لا سمح الله سيكون البديل متواجدا من القائمة الاساسية .