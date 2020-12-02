صراع فرنسي لـ ضم بادجي من الأهلي

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ميتز الفرنسي انضم للصراع من أجل الحصول عل خدمات السنغالي أليو بادجي، مهاجم النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين أنه أرسل قائمته الأولية إلى اتحاد الكرة بدون الثلاثي المذكور.
وبحسب موقع فوتبول 365 الفرنسي، فأن نادي ميتز اننضم لقائمة الأندية المهتمة بضم بادجي بجانب أميان الفرنسي، وعدد من العروض في بولندا وإسبانيا.
وذكر المصدر أن القائمة التي أرسلت ضمت محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وبدر بانون اليوم ليكونوا جاهزين لمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء في الدور قبل النهائي بكأس مصر.
وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1، في المباراة النهائية للمسابقة والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي.
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