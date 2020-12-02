الرياضة

صراع فرنسي لـ ضم بادجي من الأهلي

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أكدت تقارير صحفية، أن نادي ميتز الفرنسي انضم للصراع من أجل الحصول عل خدمات السنغالي أليو بادجي، مهاجم النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية.

أعلن النادي الأهلي استبعاد الثلاثي صالح جمعة وأحمد الشيخ والسنغالي أليو بادجي من قائمة الفريق للموسم الجديد موسم 2020-2021.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين أنه أرسل قائمته الأولية إلى اتحاد الكرة بدون الثلاثي المذكور.

وبحسب موقع فوتبول 365 الفرنسي، فأن نادي ميتز اننضم لقائمة الأندية المهتمة بضم بادجي بجانب أميان الفرنسي، وعدد من العروض في بولندا وإسبانيا.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أنه جرى الاتفاق على فسخ التعاقد وديا مع صالح جمعة، في الوقت الذي يجري فيه الاتفاق على بيع الشيخ وبادجي بعدما تلقيا أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

وذكر المصدر أن القائمة التي أرسلت ضمت محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وبدر بانون اليوم ليكونوا جاهزين لمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء في الدور قبل النهائي بكأس مصر.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1، في المباراة النهائية للمسابقة والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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