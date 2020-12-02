مفاجأة مدوية.. سيرينو لاعبًا في الأهلي خلال ساعات

اقترب الأوروجواياني سيرينو، مهاجم نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، من الانضمام لصفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب مصدر داخل الفريق الجنوب إفريقي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، فإن نادي صن داونز وافق على تخفيض مطالبه المادية بخصوص بيع سيرينو للنادي الأهلي.

وأشار المصدر بأن صن داونز لم يكن ليرضى ببيع سيرينو للنادي الأهلي بعد أن تعاقد الفريق مع مدربهم السابق بيتسو موسيماني، وأنهم طلبوا في البداية مبلغ 5 ملايين دولار لبيع اللاعب.

وأكد المصدر بأن تمرد سيرينو على الفريق وإعلانه صراحة رغبته في اللعب للنادي الأهلي جعلت النادي يرضخ لفكرة بيعه والنزول لطلبات الأهلي المادية.

وأضاف المصدر بأن نادي صن داونز حدد مبلغ 3 ملايين دولار لبيع سيرينيو للأهلي، وأن أخر عرض قام الأهلي بتقديمه قُدر بـ 2.5 مليون دولار وتم رفضه، مشيرًا بأن صن داونز لن يقلل مطالبه المادية عن مبلغ 3 ملايين دولار، وأن الصفقة قد تكون في مراحلها الأخيرة في ظل رغبة الأهلي الشديدة لضم اللاعب.

يذكر أن النادي الأهلي يبحث ضم مهاجم في الفترة المقبلة بعد خروج السنغالي أليو بادجي من قائمة الفريق.