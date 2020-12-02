جاء الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالنادي، كذلك وضع بعض الخطوط العريضة لتيسير الأوضاع خلال الفترة المقبلة.
وتعقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وفي انعقاد مستمر خلال الفترة القادمة.
حضر الجلسة اليوم، أعضاء لجنة الحكماء: كمال درويش ، أحمد مصطفى ، ومحمد عامر .. بينما اعتذر فهمي عمر لظروف خاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة حكماء الزمالك تعقد اجتماعاََ بـ حضور الرئيس الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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