لجنة حكماء الزمالك تعقد اجتماعاََ بـ حضور الرئيس الجديد

عقدت لجنة الحكماء بنادي الزمالك، اجتماعًا اليوم ، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء في حضور المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

جاء الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالنادي، كذلك وضع بعض الخطوط العريضة لتيسير الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وتعقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وفي انعقاد مستمر خلال الفترة القادمة.

حضر الجلسة اليوم، أعضاء لجنة الحكماء: كمال درويش ، أحمد مصطفى ، ومحمد عامر .. بينما اعتذر فهمي عمر لظروف خاصة.