الزمالك يعلن عن قائمته للموسم الجديد.. تفاصيل

أعلن نادي الزمالك عن قائمة الفريق الملحية في الموسم المقبل وارقام قمصان اللاعبين وتضم القائمة ٢٩ لاعبا هم : حراسة المرمي : محمد أبو جبل – محمود جنش – محمد عواد خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي – حازم امام – محمد عبد الشافي – احمد فتوح – عبد الله جمعة خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد اشرف روقا – امام عاشور – اسلام جابر – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – اشرف بن شرقي – شيكابالا – اوناجم – مصطفي فتحي – كريم بامبو خط الهجوم : مصطفي محمد – حميد احداد – عمر السعيد

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