بمشاركة 30 لاعبا الثلاثي الحديث يؤكد جاهزيته لانطلاق بطولة عمان للترايلثون غدا

في الرياضة 2 ديسمبر,2020

محمد العبيداني : نثمن دور الوزارة في دعم إقامة البطولة و كافة أنشطة اللجنة .

كتبت ـ زينب الزدجالية:

تنطلق ظهر غد في المدينة الرياضية بالمصنعة ، بطولة عمان للترايثلون (عمانثلون ) والتي تنظمها اللجنة العمانية للثلاثي الحديث بمشاركة 30 لاعبا يتنافسون على النقاط و الترتيب على مستوى السلطنة ، كما ستقام أيضا على هامش البطولة دورة محكمين مبتدئة تحت إشراف و دعم من الاتحاد الدولي للعبة.

و جاءت جهود اللجنة العمانية للترايلثون مضاعفة عقب الإعلان عن موافقة وزارة الثقافة و الرياضة و الشباب لاقامتها في موعدها الحالي ، لتؤكد اللجنة من خلال سلسلة من الاجتماعات الداخلية التي عقدتها عن جاهزيتها لاقامة هذه البطولة كانطلاقة لمجموعة الانشطة التي تتضمنها اجندتهم و التي تتناسب مع اشتراطات اللجنة العليا لمكافحة فيروس – كوفيد 19 –

قال رئيس اللجنة العمانية للثلاثي الحديث محمد العبيداني حول هذا الموضوع : نحن نثمن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الثقافة و الرياضة و الشباب من اجل توفير البيئة المناسبة لممارسة الرياضة و خصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي ألمت بالعالم اجمع ، حيث اننا في تواصل مستمر معهم للوقوف على اهم و اخر المستجدات التي ستسهم في المضي قُدماً ببرامجنا التي وضعناها في اجندتنا الحالية و التي تتماشى و بشكل تام مع الاحترازات الوطنية التي تشترطها اللجنة العليا لمكافحة كوفيد 19 .

تهدف هذه البطولة الى المساهمة في تجميع النقاط للاعبين الذين سيتم اختيارهم لاحقا لتشكيل المنتخب الوطني الذي ستعول عليهم اللجنة لاحقا في المشاركات بمختلف البطولات الرسمية التي تنظمها الاتحادات الدولية .

و اضاف العبيداني : أننا بصدد اقامة البطولة الاولى من نوعها و هي بطولة عمان للترايلثون و التي نستهدف من خلالها 30 مشاركا و ذلك تماشيا مع التوجيهات التي تشترط تطبيق نظام التباعد الاجتماعي و لذلك سنعمل على تقليل التجمعات من خلال تقليص عدد المشاركين في الفترة الحالية .

كما هناك حلقة العمل للمحكمين ويبلغ عددهم 18 من الجنسين ويحاضر فيها التونسي محمد المنيف من الاتحاد الدولي للترايثلون، وسيقوم المحكمون بتطبيق ما تدارسوه في ورشة التحكيم في تقييم منافسات البطولة.

و تهدف البطولة الى فتح الابواب امام الانشطة الاخرى المتعلقة باللجنة و التي يبلغ عددها ٦ بطولات و التي ستعمل على تأهيل الشباب العماني لتمثيل واختيارعناصر المنتخب الوطني للثلاثي الحديث ، حيث سنطبق في كل البطولات المحلية نظام تجميع النقاط لغاية نهاية 2021 و بالتالي سيكون اللاعب مؤهلا بأن يكون جزءا من لاعبي المنتخب .

واختتم محمد العبيداني حديثه للوطن الرياضي : اجتهدنا خلال الفترة الماضية في خلق ثقافة رياضية للعبة و ساهمنا بمختلف الطرق في نشرها في الاوساط المحلية ، حتى نتيح الفرصة امام الجميع لممارستها والتعرف عليها ، كما عملنا ايضا على وضع قاعدة للعبة من خلال برنامج (عمانثلون ) .