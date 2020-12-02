رونالدو يفوز بجائزة القدم الذهبية
فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة القدم الذهبية في نسختها الثامنة عشرة، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، والألماني روبرت ليفاندوفسكي، والمصري محمد صلاح.
وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا" فقد حصل نجم يوفنتوس الإيطالي رونالدو أكبر عدد من الأصوات لعام 2020 فاق ما حصده كل من ميسي وصلاح وليفاندوفسكي وزميله في البيانكونيري، جورجيو كيليني، ونيمار، وسيرخيو راموس، وسيرجيو أغويرو، وجيرارد بيكيه، ولاعب وسط إنتر ميلان، أرتورو فيدال.
وتعتبر "القدم الذهبية" جائزة كروية على المستوى الدولي يتم تنظيمها سنويا في إمارة موناكو الفرنسية، وأبرز معايير الجائزة أن يبلغ اللاعب المرشح 28 عاما على الأقل، وأن يكون صاحب مهارات كروية خاصة على المستوى الفردي والأداء الجماعي.
ويتم اختيار الفائز من بين 10 مرشحين ترشحهم لجنة من المتخصصين، ويحق للجمهور التصويت لواحد من المرشحين العشرة على الموقع الرسمي للجائزة.
وتتميز هذه الجائزة بأن الفائز بها يترك قالبا لرجله على ممشى المشاهير لكرة القدم، وهو نوع من ممشى لمشاهير كرة القدم على شاطئ إمارة موناكو، ولذلك يمكن للاعب كرة القدم الفوز بجائزة الحذاء الذهبي مرة واحدة فقط.
وبهذا أصبح "رونالدو" رابع لاعب يفوز بالجائزة من اليوفي، بعد كل من، بافيل نيدفيد، أليساندرو ديل بييرو، وجيانلويجي بوفون.. كما حصل رئيس نادي يوفنتوس، أندريا أنيلي، أيضا على النسخة الأولى من جائزة (جولدن فوت برستيج)، التي اختارتها لجنة من الشخصيات الإعلامية الدولية.
ويذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الاسباني، هو آخر المتوجين باللقب في عام 2019.
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