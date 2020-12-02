مستقبل زين الدين زيدان على المحك مع ريال مدريد بعد مباراة إشبيلية

أكدت تقارير صحفية أن مستقبل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أصبح على المحك، بعد تعرض الملكي للخسارة الثانية في دوري أبطال أوروبا على يد شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين دون رد، ليتعقد موقف الفريق الملكي بشأن التأهل إلى منافسات دور الـ16.

وبحسب ما ذكره برنامج "تشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن بيريز قد يحسم قرار مصير زيدان مع ريال مدريد في حالة الخسارة أمام إشبيليه بالدوري الإسباني.

وكانت التقارير الإسبانية، قد زعمت أن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل في البحث عن بدائل للمدرب الفرنسي، لافتة إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام وإسبانيول السابق، وأيضًا راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الشباب لريال مدريد ضمن حسابات رئيس النادي الإسباني.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع إشبيليه (يوم الأحد المقبل بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

كما لوح المدافع الإسباني سيرجيو راموس برحيله عن نادي ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية عقده في صفقة إنتقال حر إلى كبار أوروبا .

وتستمر مفاوضات إدارة ريال مدريد الإسباني، مع قائد الفريق سيرجيو راموس، لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري .

ويلقى راموس اهتماما كبيرا من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، باعتباره صفقة انتقال حر.

وكشف برنامج "الشرينجيتو" الإسباني الشهير، أن أمور التفاوض بين راموس وفلورنتينو بيريز مازالت معقدة بسبب مدة التعاقد، ولكنها ليست المشكلة الوحيدة.

وأوضح أن هناك جلسة جديدة ستعقد في الأسبوع المقبل بين راموس وبيريز لحل أزمة تجديد التعاقد بين الطرفين مشيراُ إلى تحذير راموس لإدارة النادي بالرحيل إلى كبار أوروبا.

وأشار إلى أن شروط راموس واضحة للغاية، وهى التجديد حتى عام 2023 بحد أدنى، وما دون ذلك لن يوافق على الاستمرار.

وأكد البرنامج التليفزيوني، أن سيرجيو راموس يريد مبلغ 12 مليون يورو، سنويا ليكون المدافع الأعلى أجرًا في ريال مدريد بالرغم من بلوغه الـ 34 عاما.