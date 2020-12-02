فوز بني سويف وقنا والدخان.. وخسارة الألومنيوم بمجموعة الصعيد

انتهت مباريات اليوم من الأسبوع الثانى من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، وشهدت المباريات فوز بنى سويف علي مركز شباب سمسطا بهدف للاشيء ، وفوز الإعلاميين علي الألومنيوم بهدف نظيف ، وفوز الشرقية للدخان بهدفين لهدف علي فريق الفيوم ،وفوز ديروط علي فريق تليفونات بنى سويف بهدفين لهدف ، بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

بني سويف - مركز شباب سمسطا

حقق فريق بنى سويف الفوز علي فريق مركز شباب سمسطا الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى بهدف نظيف ، في اللقاء الذي أقيم علي استاد بنى سويف الرياضي ،بهذا الفوز يحصد فريق بنى سويف أول ثلاث نقاط بعد الخسارة بالجولة الماضية أمام فريق الشرقية للدخان الصاعد حديثا للقسم الثانى .

الإعلاميين -الألومنيوم

وحقق الفريق الأول بنادي الإعلاميين تحت قيادة فنية لياسر الكنانى المدير الفنى السابق لفريق الألومنيوم ،فوزا غاليا وثمينا علي فريق الألومنيوم، بهدف نظيف سجله إبراهيم ماجد لاعب الألومنيوم السابق ،وبهذا الفوز يخطف فريق الإعلاميين الثلاث نقاط ليرتفع للنقطة الرابعة بعد التعادل بالجولة الماضية مع فريق تليفونات بنى سويف .

المنيا -أسمنت أسيوط

تعادل فريقا المنيا واسمنت اسيوط سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بملعب الأسمنت، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز "ب" .

كان فريق المنيا تحت قيادة المدير الفني شديد قناوي خاض اللقاء بتشكيل ضم كلا من :

عبد الكافي رجب .. حارس مرمى

برسوم محروس - اسلام طارق - عمرو نور - احمد اسماعيل - عمرو سمير - فيصل غريب - احمد عصام - محمد سماره - محمود بلية - عمرو عثمان ، وحاول الفريق من تكثيف هجماته أن يحرز الأهداف خلال شوطي المباراة ولم يحالفه الحظ.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المنيا إلى 4 نقاط جمعها من فوز بالمباراة الاولى على ملعبه أمام فريق نادي قنا، وتعادل في لقاء اليوم.

الشرقية للدخان - الفيوم

حقق الشرقية للدخان الصاعد حديثا للقسم الثانى الفوز علي فريق الفيوم بهدفين لهدف ،في اللقاء الذي أقيم علي ملعب الأسيوطي الفرعى ، وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق الشرقية للدخان لأربع نقاط بعد التعادل بالجولة الماضية مع فريق بنى سويف .

قنا - بترول أسيوط

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي بقيادة محمود إبراهيم ،الفوز علي فريق بترول أسيوط بهدف نظيف سجله نجم الفريق القنائى عبدالله دومنيك ليخطف فريق قنا أول ثلاث نقاط بعد الخسارة بالجولة الأولي أمام فريق المنيا .

ديروط - تليفونات بنى سويف

حقق فريق ديروط بقيادة فنية لمحمد صديق الفوز علي فريق تليفونات بنى سويف بهدفين لهدف ،في اللقاء الذي أقيم بملعب ديروط ،ليحصد فريق ديروط أول ثلاث نقاط بجدول مسابقة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

كيما أسوان - سوهاج

تعادل فريق سوهاج مع مضيفه نادي كيما أسوان ا تعادلا سلبيا علي ملعب نادي كيما الرياضي الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى ،ويعتبر هذا التعادل بطعم الخساره لفريق كيما أسوان حيث يفقده نقطتين ثمينتين علي ملعبه .

طهطا - شبان قنا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبان قنا بقيادة كمال الزين مع مضيفه فريق طهطا بقيادة مصطفي حكيم تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق ليرفع فريق شبان قنا رصيده لـ4 نقاط بعد الفوز بالجولة الماضية علي فريق أسمنت أسيوط .

وجاءت النتائج كالآتي:

نتائج مباريات الجولة الثانية بمجموعة الصعيد

قنا 1️⃣ 0️⃣ بترول أسيوط

طهطا 1️⃣ 1️⃣ شبان قنا

الإعلاميين 1️⃣ 0️⃣ الألومنيوم

بني سويف 1️⃣ 0️⃣ سمسطا

كيما أسوان 0️⃣ 0️⃣ سوهاج

الفيوم 1️⃣ 2️⃣ الشرقية للدخان

ديروط 2️⃣ 1️⃣ تليفونات بني سويف

أسمنت أسيوط 0️⃣ 0️⃣ المنيا

ترتيب المجموعة الأولي :

١-الشرقية للدخان ٦

٢-المنيا ٤

٣-الإعلاميين ٤

٤-شبان قنا ٤

٥- سوهاج ٤

٦-سمسطا ٣

٧- ديروط. ٣

٨- بترول أسيوط ٣

٩- قنا. ٣

١٠- بنى سويف. ٣

١١-الألومنيوم. ١

١٢-الفيوم ١

١٣-ت .بنى سويف ١

١٤-كيما أسوان. ١

١٥- أسمنت أسيوط ١

١٦-طهطا ١