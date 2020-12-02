نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكيم زياش: نجم ريال مدريد مصدر إلهامي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حكيم زياش نجم نادي تشيلسي الانجليزي، أن ايدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد هو لاعبه المفضل ومصدر إلهامه في كرة القدم.

وقال زياش فى تصريحات لصحيفة " تليجراف" البريطانية، أن لاعبي نادي تشيلسي لازالوا يؤمنون في الوقت الحالي بقدرتهم في تحقيق لقب البريميرليج خلال الفترة المقبلة.

وأشار، "أنا سعيد داخل نادي تشيلسي، وأبذل قصارى جهدي، من أجل تحقيق موسم تاريخي في بطولة الموسم المقبل".

وواصل، "ايدين هازادر هو مصدر إلهامي، واسعى إلى تحقيق ماحققه مع نادي تشيلسي قبل رحيله فى الوقت الحالى وتواجده رفقة نادي ريال مدريد".