روبرتسون يوضح حقيقة الخلاف بين صلاح وماني

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الأسكتلندي أندي روبرتسون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي حقيقة وجود بعض الخلافات بين الدولي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني زملائه في الريدز.

وفي تصريحات صحفية نقلتها " ميرور " البريطانية أكد روبرتسون أن العلاقة بين اللاعبين في الخط الهجومي خارج الملعب دائماً ما تكون قوية وعلى أرض الملعب الإرتباط يكون سيد الموقف.

وتابع: "في بعض الأوقات، قال الناس إن بوبي (فيرمينو) كان من الممكن أن يسجل، أو كان من الممكن أن يسجل ساديو (ماني)، أو كان من الممكن أن يسجل مو (صلاح)، فهؤلاء يحصلون على أموال لاتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية وتسجيل الأهداف لنا".

وإختتم حديثه أنه لا يوجد ما أثير خلال الفترة الماضية حول الأنانية التي توجد بينهما ويحظى الجميع في الفريق بالحب الذي قادنا للحصول على كثير من الألقاب.