فوز دينا عادل فتحي بالتزكية.. اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بنادي المقاولون

انطلقت فعاليات الجمعية داخل مقر النادي بالجبل الاخضر بمدينة نصر بحضور المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادى المقاولون العرب الذي حرص وأعضاء مجلس إدارة النادي علي التواجد والإشراف على عملية التصويت من جانب أعضاء الجمعية العمومية .
بدأت عملية فرز الأصوات عقب اتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك الشأن وأسفرت عملية فرز الأصوات عن الأتي: بلغ عدد الحضور 1745 عضو وعدد استمارات الإدلاء بالرأي في الصناديق 1745 استمارة وبلغ اجمالي عدد الأصوات الصحيحة 1672 صوت وعدد الأصوات الباطلة عدد 73 صوتا.
ووافق على تزكية المهندسة دينا محمد عادل فتحي 1370 صوت وبناء على ذلك تم إعلان فوزها بعضوية مجلس إدارة نادي المقاولون العرب الرياضي عن الدورة 2017/2021.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى المقاولون العرب يتكون من المهندس محمد محسن صلاح رئيسًا - المحاسب حسام الدين إمام نائبًا - الدكتور أنسى البشوتى أمين الصندوق وعضوية كلًا من المهندس محمد عادل فتحي - المهندس إمام عفيفى ـ المهندس أحمد العصار - المهندس طارق صقر ـ المهندس أحمد عباس – وعبد الرحمن سعيد – المهندس كريم رأفت – المهندسة دينا محمد عادل فتحي .
ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أمام نظيره أرتا سولار الجيبوتي، يوم الجمعة المقبلة، ضمن إياب دور الـ64 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وستكون المباراة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً، وكانت مباراة الذهاب، انتهت بفوز ذئاب الجبل، بهدف نظيف، بجيبوتي.
ووصلت بعثة فريق أرتا سولار اليوم الأربعاء للقاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، فيما عادت بعثة ذئاب الجبل من جيبوتي صباح يوم الأثنين.
أجرى لاعبو المقاولون العرب، والجهاز الفني والإداري مسحة كورونا اليوم الأربعاء، قبل ٤٨ ساعة من مباراة العودة التي ستكون يوم الجمعة المقبلة.
أبرم المقاولون العرب، حتى الآن 10 صفقات هم، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبد العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، بالإضافة لخالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، و كابوريا لاعب الزمالك، وباسم علي لاعب النادي الأهلي وحمدي زكي لاعب الإسماعيلي.
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