مصدر بالنادي: الزمالك لا يرغب في التعاقد مع أحمد الشيخ

كشف مصدر بلجنة الكرة بنادي الزمالك عن وجود تحفظ من قبل بعض مسؤولي النادي وأفراد اللجنة على فكرة التعاقد مع أحمد الشيخ صانع ألعاب فريق الأهلي السابق في الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن مركز اللاعب يضم أكثر من لاعب بالفريق الأبيض، فضلا عن رفض الشيخ من قبل الانتقال للزمالك وتفضيله اللعب للأهلي .

وكان أحد وكلاء اللاعبين عرض أحمد الشيخ على مسؤولي القلعة البيضاء للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في ظل رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

وكان أحمد الشيخ تلقى عروضا من أندية محلية في الآونة الأخيرة أبرزها عرض نادي المقاصة إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه النهائي من هذه العروض.