وأكد المصدر أن مركز اللاعب يضم أكثر من لاعب بالفريق الأبيض، فضلا عن رفض الشيخ من قبل الانتقال للزمالك وتفضيله اللعب للأهلي .
وكان أحد وكلاء اللاعبين عرض أحمد الشيخ على مسؤولي القلعة البيضاء للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في ظل رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.
وكان أحمد الشيخ تلقى عروضا من أندية محلية في الآونة الأخيرة أبرزها عرض نادي المقاصة إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه النهائي من هذه العروض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر بالنادي: الزمالك لا يرغب في التعاقد مع أحمد الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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