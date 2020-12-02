فرج عامر: ثقة أعضاء سموحة حافز كبير لتحقيق النجاح

أعرب المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحه عن سعادته بثقة أعضاء الجمعية العمومية فى شخصه وفى مجلس إدارة النادى وتفويضهم للمجلس فى القيام باختصاصات الجمعية العمومية والبت فى بنود جدول أعمالها، مشيرا إلى أن ثقتهم هى الحافز والملهم لتحقيق المزيد من الإنجازات ولتحمل مسؤولية نادى سموحه الكبير وهى ليست بالشئ الهين.
وقال رئيس سموحه "أتوجه بالشكر والتقدير لشركائنا فى نادى سموحه على ثقتهم بنا وتقديرهم لما نقوم به من جهود مضنية ونعدهم بما هو أفضل وسنعمل بكل طاقتنا للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التى تلبى طموحاتنا والتى تؤكد على ريادة سموحه كوجهة رائدة في المجال الرياضى والاجتماعى والخدمى."
وأضاف "أراهن دائما على وعى أعضاء سموحه وقدرتهم على إدراك وتفهم الظروف والمشكلات التي واجهتنا بسبب الوباء الذى أصاب العالم أجمع والانتكاسة التي طالت جميع قطاعات الدولة، ونحمد الله أننا استطعنا بالصبر والفكر المختلف المستنير أن نتجاوز كل هذه الصعاب"
واختتم "سنواصل مسيرة العمل الشاق بلا هوادة، وباحساس مضاعف بالمسؤولية، ونعدكم بالأفضل دائما لأنكم تستحقون الأفضل."
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