نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الإداري بفريق نادي الزمالك على أرقام قمصان اللاعبين المنضمين للفارس الأبيض بدايًة من الموسم المقبل.

وتشهد قائمة فريق الزمالك عودة الثنائي المعار أحمد فتوح وحميد أحداد، بجانب انضمام صفقة جديدة وهو حمزة المثلوثي.

وكشف مصدر بنادي الزمالك أن اللاعب حمزة المثلوثي سيرتدي القميص رقم 24، وحميد أحداد رقم 15، وأحمد فتوح رقم 29.

وكان نادي الزمالك قد أعلن عن قائمة الفريق للموسم الجديد والتي جاءت على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش – محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي – حازم امام – محمد عبد الشافي – احمد فتوح – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد اشرف روقا – امام عاشور – اسلام جابر – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – اشرف بن شرقي – شيكابالا – اوناجم – مصطفي فتحي – كريم بامبو.

الهجوم: مصطفي محمد – حميد احداد – عمر السعيد.