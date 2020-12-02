نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو نادي الزمالك، التنازل عن خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، بصفة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واستقر الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو المدير الفني، رحيل الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق، خلال الموسم الجديد.

يأتي قرار الجهاز الفني، بعد ظهور اللاعب بمستوى ضعيف خلال الموسم الماضي فضلًا عن أدائه الباهت أمام الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام الأهلي غريمه التقليدي مؤخرًا، ويفشل في تحقيق اللقب السادس في تاريخه.

وكان نادي الزمالك رفع اسم كاسونجو، من قائمة الموسم الجديد خلال الساعات الماضية، حيث يمتلك عرضًا من جانب الاتحاد السكندري، ناديه السابق للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.