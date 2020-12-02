تقدم فريق برشلونة الإسباني على نظيره فيرنكفاروزي المجري، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح الفرنسي جريزمان التسجيل للبارسا في الدقيقة 14 بتسديدة رائعة بكعب القدم، قبل أن يضاعف الدنماركي برايثوايت من تقدم البارسا بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وتحصل برشلونة على ركلة جزاء، حولها الفرنسي عثمان ديمبلي بنجاح لهدف ثالث في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية نظيفة.

واعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة فيرنكفاروزي المجري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل برشلونة كالآتي: في حراسة المرمى: نيتو خط الدفاع: سيرجينو ديست - مينجويزا - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ميراليم بيانيتش - خط الهجوم: ترينكاو - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي - مارتن برايثوايت. ويحتل برشلونة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة وضمن التأهل لدور الـ 16، فيما يحتل فيرنكفاروزي المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة. وأصيب سيرجيو روبيرتو، الظهير الأيمن لنادي برشلونة الإسباني، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". ونشر نادي برشلونة الإسباني بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أكد فيه بأن نتيجة المسحة التي خضع لها سيرجيو روبيرتو للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية، لتتأكد إصابته بالفيروس المتفشي. وأشار نادي برشلونة في بيانه بأن اللاعب في صحة جيدة ويخضع للعزل المنزلي، وتم إخبار كل من خالطهم والسلطات الرياضية في البلاد. يذكر أن سيرجيو روبيرتو تعرض للإصابة في عضلة الفخذ الأيمن في المباراة التي جمعت فريقه يوم 21 نوفمبر الماضي، بنظيره أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني. ويخضع روبيرتو في الوقت الحالي للعلاج، ومن المتوقع أن يتغيب بسبب الإصابة لمدة تصل للشهرين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الاول.. برشلونة يتقدم بثلاثية نظيفة على فيرنكفاروزي في دوري أبطال أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.