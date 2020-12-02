تشيلسي يتقدم على إشبيلية 1-0 في دوري أبطال أوروبا

تقدم فريق تشيلسي الإنجليزي على نظيره إشبيلية الإسباني بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف اللقاء الوحيد حتى الآن ،المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو في الدقيقة الثامنة، ليتقدم لتشيلسي بهدف نظيف.

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إشبيلية الإسباني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي: في حراسة المرمى: ميندي خط الدفاع: أزبيلكويتا - روديجير - كريستنسن - إيميرسون خط الوسط: جورجينيو - كوفاسيتش - هافرتز خط الهجوم: هودسون أودوي - بولوسيتش - أولفييه جيرو ويحتل تشيلسي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وضمن التأهل لدور الـ 16 رفقة إشبيلية صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط. وأصيب سيرجيو روبيرتو، الظهير الأيمن لنادي برشلونة الإسباني، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". ونشر نادي برشلونة الإسباني بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أكد فيه بأن نتيجة المسحة التي خضع لها سيرجيو روبيرتو للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية، لتتأكد إصابته بالفيروس المتفشي. وأشار نادي برشلونة في بيانه بأن اللاعب في صحة جيدة ويخضع للعزل المنزلي، وتم إخبار كل من خالطهم والسلطات الرياضية في البلاد. يذكر أن سيرجيو روبيرتو تعرض للإصابة في عضلة الفخذ الأيمن في المباراة التي جمعت فريقه يوم 21 نوفمبر الماضي، بنظيره أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني. ويخضع روبيرتو في الوقت الحالي للعلاج، ومن المتوقع أن يتغيب بسبب الإصابة لمدة تصل للشهرين.

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