وادي دجلة يعلن التعاقد مع الكولومبي كالديرون بعد عامين من رحيله عن الإسماعيلي

أعلن نادي وادي دجلة عن التعاقد مع الكولومبي دييجو كالديرون لدعم هجوم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل 2020-2021، ليخوض التجربة الثانية له في مصر.
وقال وادي دجلة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "دعونا نرحب بلاعبنا الجديد الهداف الكولمبي دييجو كالديرون".
وبرز كالديرون في صفوف الإسماعيلي ولعب له لمدة موسم ونصف واستطاع أن يسجل 20 هدف وصنع 9 أهداف خلال 41 مباراة في الدوري الممتاز.
وانتقل كالديرون بعد تجربته في الناجحة مع الإسماعيلي إلى الفيصلي السعودي مقابل 1.5 مليون دولار صيف 2018 قبل أن يخوض تجربتي إعارة في الكويت الكويتي والشرطة العراقي وبعدها تم فسخ عقده.
أعلن ماجد سامي، مالك أندية وادي دجلة، نهاية مشواره مع النادي، دون الكشف عن تفاصيل حتى الآن.
وكتب سامي في تدوينه عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: "لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم انتهاء رحلة 18 سنة من الكفاح، وداعًا وادي دجلة".
وأصدرت شركة أندية وادي دجلة بيانا أكدت فيه أنها شركة ملك شركة وادى دجلة القابضة وهي شركة مساهمة مصرية بها أكثر من ٢٠٠ مساهم.
المهندس ماجد سامي أحد المؤسسين و المساهمين اللذين عكفوا على خدمة هذا الكيان و عملوا جاهدين خلال السنوات الماضية على فصل الملكية عن الإدارة و جلب الكفاءات اللازمة لإدارة المنظومة و تحقيق أهدافها مع توفير الاستقلالية و الحرية اللازمين لتسير أعمالهم و الوصول للنتائج المحددة و المرجوة.
وتؤكد الشركة في بيانها : نؤكد ان الهيكل الإداري للشركة والأندية ظل كما هو بدون أي تغيير خلال الثلاث سنوات الماضية، كما ان رؤية الشركة وخططها واستراتيجيتها المستقبلية الخاصة بتوسعاتها ومشروعاتها تبقى كما هي وفقًا للخطط المعلن عنها مسبقًا و تعمل بشكل طبيعي وفقًا للهيكل الإداري الحالي دون أي تغيير.
ويأمل بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، في تجهيز جميع اللاعبين، قبل بداية الموسم الجديد، حيث يسعى الفريق الدجلاوي لتقديم مستوى جيد خلال هذا الموسم، بعيدًا عن المستوى المذبذب الذي ظهر به الفريق خلال الموسم الماضي، حيث كان يقترب من الهبوط.
وأنهى نادي وادي دجلة موسمه الماضي ببطولة الدوري في المركز الـ 15 برصيد نقطة.
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