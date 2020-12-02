وادي دجلة يعلن التعاقد مع الكولومبي كالديرون بعد عامين من رحيله عن الإسماعيلي

أعلن نادي وادي دجلة عن التعاقد مع الكولومبي دييجو كالديرون لدعم هجوم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل 2020-2021، ليخوض التجربة الثانية له في مصر.

وقال وادي دجلة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "دعونا نرحب بلاعبنا الجديد الهداف الكولمبي ‏دييجو كالديرون".

وبرز كالديرون في صفوف الإسماعيلي ولعب له لمدة موسم ونصف واستطاع أن يسجل 20 هدف وصنع 9 أهداف خلال 41 مباراة في الدوري الممتاز.

وانتقل كالديرون بعد تجربته في الناجحة مع الإسماعيلي إلى الفيصلي السعودي مقابل 1.5 مليون دولار صيف 2018 قبل أن يخوض تجربتي إعارة في الكويت الكويتي والشرطة العراقي وبعدها تم فسخ عقده.