أكذوبة بنشرقي | خالد الغندور يفتح النار على ميدو .. شاهد

وقال الغندور خلال مقدمة برنامج زملكاوي المذاع على فضائية النادي، إن أحمد حسام ميدو أذاع خبر رحيل بنشرقي من مصدر غير موثوق وكل ما تردد عن رحيل اللاعب غير صحيح.
واضاف الغندور: من قال لـ ميدو إن أشرف بنشرقي يريد الرحيل عن الزمالك، من له مصلحة في ذلك، وهل نشر هذا الخبر في الوقت الحالي في صالح الزمالك؟، وهل الانفراد أهم لـ ميدو من الزمالك؟
وأشار الغندور الى أن، بنشرقي قال له إنه ليس شخص غير جيد لكي يترك الزمالك في هذا الوقت الصعب، جماهير الزمالك تحبني وتتحملني عندما أكون في غير مستواي، وبالتالي كيف أترك الزمالك.
جدير بالذكر أن، ميدو اعلن أمس ان وكيل اشرف بن شرقي لاعب الزمالك متواجد في مصر منذ يومين لانهاء تعاقد اللاعب مع الزمالك.
وكشفت تقارير صحفية أن وكيل اللاعب متواجد في مصر منذ شهور، ولكن من أجل اتمام صفقة بدر بانون لصالح النادي الأهلي، ولا يوجد صحة لرحيل بن شرقي.
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