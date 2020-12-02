نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، موقف بعض اللاعبين الذين رحلوا من النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اليو بادجي قريب من الانتقال لنادي اميان الفرنسي.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "بادجي اذا انتقل إلى نادي اميان الفرنسي سيكون عن طريق البيع النهائي مقابل مليون و 300 ألف يورو، واذا كانت هناك إعارة لمدة موسم بنية البيع، ووقتها الأهلي سيتكفل براتب اللاعب، وبعد نهاية الموسم إذا أراد اميان الفرنسي شراء اللاعب سيكون بمقابل مالي يتم الاتفاق عليه".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك 2-1 في نهائي دوري أبطال إفريقيا.