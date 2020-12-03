محمد حسن: رحلت عن الزمالك بسبب باتشيكو.. وسيراميكا نادٍ احترافي في كل شيء

كشف محمد حسن المنتقل حديثاََ لنادي سيراميكا كليوباترا، عن موقفه من نادي الزمالك فريقه السابق وكيف انتقل لكليوباترا.
وقال حسن خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن رحيله جاء بناء على رغبته وذلك لعدم اعتماد باتشيكو المدير الفني للأبيض عليه.
وأضاف حسن أنه رغم اعتماد اسمه في القائمة الافريقية لنادي الزمالك لم يستطع أن يستمر بسبب عدم اعتماد باتشيكو عليه خلال فترة تواجده مع الزمالك.
وأكد حسن أن انضمامه لنادي سيراميكا كليوباترا تم في اقل من نصف ساعة، بسبب احترافية القائمين على العمل وتمكنهم من الادارة المميزة التي لم تشاهد سوى في الأندية الكبرى.
وتابع: رغم العروض التي تقدمت كثيراََ فضلت التواجد مع سيراميكا كليوباترا فهم مسؤوليتهم كبيرة هذا الموسم بسبب انضمامهم حديثاََ للدوري الممتاز.
وعن وضع الزمالك بعد حل مجلس ادارة القلعة البيضاء، قال حسن: اللاعبون في حالة غير جيدة وهزيمة طلائع الجيش كانت غير متوقعة ولكن ما حدث كان صفعة قوية.
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