وكيل عبد الله بكري يحرج مرتضى منصور ويوضح موقف اللاعب من التوقيع للزمالك

كشف كريم أبو سليمان وكيل اللاعب عبد الله بكري نجم فريق بيراميدز حقيقة توقيع اللاعب لنادي الزمالك كما صرح المستشار مرتضى منصور.

وقال أبو سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إنه تفاجأ بتصريحات اتمام التعاقد مع الزمالك والحصول على توقيع عبد الله بكري.

وأضاف ابو سليمان أن، عبد الله بكري من الأسماء المميزة في بيراميدز وهو ملتزم بعقده معه ولا نيه للتلاعب بأي شكل، وما يتم بينه وبين الزمالك مجرد كلام وإبداء آراء فقط من الطرفين.

وأكد وكيل اللاعب أن، اللاعب يملك عروض كثيرة ولكن اللاعب ملتزم بعقده الذي يمتد مع بيراميدز لمدة موسم آخر، وذلك ما نود ان نقوله للإعلام.

وتابع: ما تم بين عبد الله بكري والزمالك هو إبداء آراء فقط، عرض على عبد الله التواجد في الزمالك ورد بالموافقة فقط ولم يوقع على عقود.

وأشار ابو سليمان إلى أن، لم يتم فتح باب التجديد لعبدالله بكري مع بيراميدز حتى الآن، واللاعب يملك عروض مميزة من السعودية، وكونه مواليد المملكة تجعل المفاوضات ميسرة أكثر.

جدير بالذكر ان، آخر تصريحات للمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، قال خلالها أنه أنهى التعاقد مع ثلاث لاعبين مميزين وحصل على توقيعهم للزمالك وذكر من بينهم عبد الله بكري لاعب بيراميدز.